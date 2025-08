W Polsce od jakiegoś czasu na większą skalę rozwija się turystyka, a w ramach inwestycji wsi, miast i miasteczka co rusz powstają nowe, interesujące atrakcje. Ciekawą drogę obrał tu Wałbrzych - realizowany jest tam projekt rewitalizacji terenów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia - wyjątkowego zabytku . Inwestycja obejmuje ciekawy pomysł budowy szklanych ścieżek - byłaby to modyfikacja unikatowa, dodająca atrakcyjności Starej Kopalni - i która mogłaby jeszcze bardziej urozmaicić ten region woj. dolnośląskiego.

"Miasto podpisało umowę na modernizację dawnej sortowni węgla - obiektu, który od lat pozostaje zamknięty dla zwiedzających [...] We wnętrzu, pełnym stalowych konstrukcji i urządzeń, które dawniej służyły do sortowania urobku, powstaną stalowe i szklane kładki. Będą one prowadziły zwiedzających od najwyższej kondygnacji w dół, pozwalając krok po kroku zrozumieć proces obróbki węgla na powierzchni", podaje "Gazeta Wałbrzyska".