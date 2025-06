Wczoraj w kosmos w ramach misji Ax-4 poleciał polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski - drugi Polak w historii w kosmosie, a zarazem pierwszy, który ma dotrzeć na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dokowanie do ISS planowane jest na dziś, 26 czerwca 2025 roku, około godziny 13:00 czasu polskiego. Po tym przyjdzie czas, by śledzić dalsze kroki załogi. Przede wszystkim na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zrealizowana zostanie polska misja IGNIS, w ramach której będą prowadzone zaawansowane eksperymenty badawcze oraz inicjatywy edukacyjne.

- Polska dołącza do kosmicznych liderów. 25 czerwca 2025 r. o godzinie 8:31 czasu polskiego z przylądka Canaveral wystartowała misja IGNIS. To pierwsza w historii Polski misja technologiczno-naukowa realizowana na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) z udziałem polskiego astronauty. To historyczny moment dla polskiej nauki, technologii i przedsiębiorczości - podała POLSA Polska Agencja Kosmiczna.