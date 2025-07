Według legendy złoty pociąg to pancerny skład należący do III Rzeszy, który pod koniec 1944 roku lub na początku 1945 roku miał wyruszyć z Wrocławia w stronę Wałbrzycha, jednak nigdy nie dotarł do celu. Ów skład podobno przewoził mnóstwo kosztowności, takich jak między innymi złoto należące do III Rzeszy.