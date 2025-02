Poszukiwacze się nie poddają. Twierdzą, że wiedzą, gdzie jest "złoty pociąg"

Choć istnienia samego "złotego pociągu" nie potwierdzono, to legenda o gigantycznym składzie, który według doniesień składał się od dwóch do 12 wagonów i mógł mieć nawet 150 metrów, jest wciąż żywa. Pierwsze sugestie, że w rejonie Wałbrzycha istnieją tunele, którymi miały poruszać się pociągi, pojawiały się już w 1946 r., a w latach 70. XX w. tematem zainteresowały się nawet Służby Bezpieczeństwa PRL.

Emocje powróciły w 2015 roku, kiedy to dwóch poszukiwaczy skarbów wskazało władzom Wałbrzycha miejsce, gdzie przypuszczalnie znajduje się cenny skład. Wiadomość przeszła przez media lokalne, a zgłoszenie dotarło do ministerstw: obrony narodowej, skarbu oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Rewelację nagłośniło wystąpienie ówczesnego generalnego konserwatora zabytków, który ocenił, że pociąg prawdopodobnie istnieje i jest składem pancernym.

Wówczas przeszukano teren w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej (przy Wschodniej Obwodnicy Wałbrzycha), dzielnicy, która graniczy z dzielnicą Książ i Lubiechowem. To obszar tuż przy linii kolejowej nr 275 na jej 65 kilometrze. Badania obejmowały analizy georadarem, a w 2016 r. rozpoczęto wykopy, które miały ujawnić rzekome tunele. Nic jednak nie odnaleziono. Ze względu na gigantyczne zainteresowanie (nawet zagranicznych mediów) zorganizowano na AGH konferencję prasową. Przedstawiono dowody odnośnie domniemanego składu i podziemnego tunelu. Orzeczono, że to koniec legendy.

Czy to możliwe? Sami oceńcie. Dla ułatwienia zamieszczam powyżej mapę z Geoportalu przedstawiającą cieniowanie z zaznaczoną potencjalną lokalizacją "złotego pociągu". Ale jeśli będziecie chcieli raz na zawsze go odkryć, pamiętajcie, że należy on do Skarbu Państwa, a wy dostaniecie ewentualne znaleźne. I nie kręcić, 150 metrówobok jest Urząd Skarbowy.