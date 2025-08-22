Aplikacja mobilna InPost z obsługą CarPlay. Docenią ją kierowcy.

InPost stawia na nowoczesne rozwiązania. Niedawno Rafał Brzoska informował o nowym rozwiązaniu z Paczkomatów, które ma ratować życie. Teraz założyciel firmy poinformował o kolejnej nowości, którą wprowadzono do aplikacji mobilnej. Z pewnością docenią ją kierowcy.

Aplikacja InPost Mobile z integracją w CarPlay

Rafał Brzoska poinformował, że aplikacja mobilna InPost Mobile jest (prawdopodobnie) pierwszą polską platformą e-commerce, która wprowadza wsparcie dla CarPlay. Co to oznacza?

Pewnie nie raz zdarzyło wam się podjechać do Paczkomatu autem. Następnie szukaliście telefonu, aby odebrać przesyłkę. Dzięki integracji z CarPlay problem ten znika, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że samochód musi być wyposażony w system informacyjno-rozrywkowy Apple, a jego kierowca ma iPhone'a.

Dzięki integracji InPost Mobile z CarPlay właściciele iPhone'ów mogą śledzić przesyłki na ekranie samochodu i odbierać je również z poziomu tego samego wyświetlacza. Bez potrzeby sięgania po telefon.

Nawigujcie do Paczkomatu®, otrzymujcie przypomnienia o paczce przejeżdżając niedaleko i otwierajcie skrytkę prosto z ekranu samochodu - bez sięgania po telefon:)

Oczywiście pojawiają się pytania o Androida Auto. Tych planów firmy InPost na razie nie znamy i nie wiadomo, kiedy podobna funkcjonalność pojawi się w samochodach z platformą Google. Chcąc skorzystać z integracji z CarPlay, należy zaktualizować aplikację do wersji z numerkiem 3.48.1, w której to dodano wsparcie.

Aplikacja mobilna InPost ma już 14 mln użytkowników

Przy okazji Rafał Brzoska pochwalił się, że z aplikacji mobilnej InPostu korzysta już ponad 14 mln użytkowników. To naprawdę świetny wynik. Z pewnością tak dobry rezultat motywuje firmę do udoskonalania i wprowadzania nowych funkcji, których w przyszłości nie zabraknie.

W pytaniach pod postem Brzoski pojawiło się zapytanie związane z usługą Paczkomat-Paczkomat do Wielkiej Brytanii. Szef InPostu odpowiedział, że taka opcja wkrótce zostanie wprowadzona, a opóźnienia związane są z barierami celnymi, które trzeba pokonać.

