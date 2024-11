Spis treści: 01 Nie tylko paczkomaty

02 Zwrotomat - nowe urządzenie InPostu

03 Biznes robi się na... śmieciach?

Nie tylko paczkomaty

InPost to polskie przedsiębiorstwo, które w ostatnich latach skutecznie zdominowało rynek przesyłek w naszym kraju. Dziś nie sposób znaleźć osoby, która nie korzystała z paczkomatu. Wygodny sposób na nadawanie i odbieranie paczek jest łatwo dostępny, a przede wszystkim nie wymaga od nas czekania na kuriera w domu. Odbieramy w wolnej chwili, gdy paczka akurat zostanie dostarczona.

Okazuje się jednak, że paczkomaty to nie ostatni pomysł, na jaki wpadła firma. Jak dowiadujemy się z Biuletynu Urzędu Patentowego, firma zarejestrowała nowy znak towarowy - Zwrotomat. Wychodzi na to, że wkrótce na ulicach zobaczymy nowy rodzaj urządzenia InPostu, ale... do czego będzie ono służyć?

Reklama

Zwrotomat - nowe urządzenie InPostu

Zgodnie z opublikowaną klasyfikacją, Zwrotomat to urządzenie do przyjmowania surowców wtórnych (plastik, metal, szkło itp.), a także całe zaplecze technologiczno-komunikacyjne, które będzie te maszyny obsługiwać.

Oznacza to, że InPost zajmie się wkrótce wywózką i przetwarzaniem odpadów. Nowe maszyny mają pozwolić na "oddawanie" śmieci nadających się do recyklingu. Zgodnie ze specyfikacją, mają umożliwić nam zdawanie tam puszek czy butelek, aby firma mogła rozpocząć proces transportu, przetwarzania i recyklingu surowców. A co z systemem komunikacji? Zwrotomaty mają wysyłać nam SMS-y, być może z informacją na temat ilości oddanych śmieci i nie tylko.