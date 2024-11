InPost ogłasza zmiany obejmujące Paczkomaty. Przed wysyłką paczki sprawdź

Paczkomaty zyskują na popularności, co nie powinno dziwić. Jeśli wysyłacie paczki poprzez te maszyny, to warto zapoznać się ze zmianami, które ogłosił InPost. Operator zapowiedział nowe godziny graniczne oraz nową organizację podziału strefowego. Zanim nadasz przesyłkę, to najpierw to sprawdź.

InPost ogłasza zmiany obejmujące Paczkomaty. Przed wysyłką paczki sprawdź.