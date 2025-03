Duże ekrany dotykowe montowane w samochodach to dziś w zasadzie standard. Sama elektronika to jednak nie wszystko. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze odpowiedniego oprogramowania. Na co dzień jestem użytkownikiem iPhone'ów. Dlatego dziś nie wyobrażam sobie jazdy bez CarPlay, które towarzyszy mi każdego dnia.

CarPlay to iPhone w samochodzie

Korzystanie z telefonu w ręce podczas prowadzenia jazdy jest oczywiście niedozwolone. Nie oznacza to jednak, że po funkcje dostępne w telefonach Apple w pojazdach nie można w ogóle sięgać. To właśnie tutaj z pomocą przychodzi CarPlay. Jak to działa?

CarPlay to specjalna funkcja, która pozwala na połączenie telefonu iPhone z systemem informacyjno-rozrywkowym aut. W ten sposób można korzystać z opcji dostępnych na smartfonach z iOS bezpośrednio na ekranie wbudowanym w auto. Można to zrobić na dwa sposoby. Drogą bezprzewodową oraz przewodową.

CarPlay pozwala na łączenie iPhone'a z systemem w samochodzie również bezprzewodowo. Dawid Długosz INTERIA.PL

W ten sposób wybrane aplikacje (ale nie wszystkie) dostępne na iPhone'ach dostępne są z poziomu ekranu w samochodzie. Apple pomyślało o odpowiednim przystosowaniu elementów interfejsu użytkownika dla CarPlay i dlatego przyciski oraz kontrolki są większe. Po to, aby można je było łatwo trafić palcem na wyświetlaczu. Nie brakuje także opcji sterowania z wykorzystaniem asystentki głosowej Siri (choć nie po polsku) czy innych ułatwień dostępu, które upraszczają korzystanie osobom z pewnymi niesprawnościami.

Bezprzewodowy CarPlay nie musi być bardzo drogi

Oczywiście najwygodniejszym sposobem na korzystanie z CarPlay jest bezprzewodowe połączenie iPhone'a z systemem samochodu. Niestety jest to opcjonalne rozwiązanie, które nie tylko nie jest dostępne w wielu autach, ale potrafi sprawić, że taka wersja systemu jest droższa. Na szczęście można sobie z tym poradzić i to niewielkim kosztem.

Mój system zgodny z CarPlay oficjalnie wspiera tylko połączenie przewodowe. To oznacza, że za każdym razem musiałem podłączać iPhone'a kablem USB. Nie było to wygodne, a moje auto pokonuje każdego dnia spore dystanse. Dlatego zacząłem szukać rozwiązania uciążliwego problemu. Szybko je znalazłem.

Bezprzewodowy CarPlay nie musi być drogi. Ten gadżet kosztuje kilkadziesiąt złotych. Dawid Długosz INTERIA.PL

Zaopatrzyłem się w specjalnego dongle'a, który wpina się do auta wtyczką USB. Następnie należy z nim połączyć się bezprzewodowo iPhonem i voila. Od tego czasu mój telefon automatycznie włącza funkcję CarPlay po uruchomieniu radia. Za takie urządzenie zapłaciłem zaledwie 80 złotych. I tutaj mała uwaga. Nie daje gwarancji, że takie rozwiązanie zadziała również u was. Po prostu musicie sami spróbować i to sprawdzić. U mnie udało się dosyć szybko, bo z użyciem drugiego dongle'a, który nabyłem. Pierwszy nie chciał działać z systemem mojego auta i musiałem go zwrócić.

Nawigacja, telefon i muzyka pod ręką

CarPlay daje dostęp do wielu aplikacji, które znajdują się w oprogramowaniu iPhone'ów. Są to m.in. Telefon, Mapy Apple, Wiadomości, Muzyka, Kalendarz czy Podcasty. Generalnie te, które oferują dostęp do przydatnych opcji, ale też nie stwarzają zagrożenia podczas jazdy. Stąd też można zapomnieć o aplikacjach do streamingu wideo.

CarPlay to wygodny sposób na używanie aplikacji z iPhone'a na ekranie w samochodzie. Dawid Długosz INTERIA.PL

Oczywiście nie muszą to być wyłącznie aplikacje Apple. Duży wybór jest w przypadku oprogramowania do nawigacji. Można korzystać z Map Google, Yanosika, TomTom czy Waze i wielu innych. Podobnie jest w przypadku komunikatorów (WhatsApp, Microsoft Teams) czy aplikacji do strumieniowania muzyki. W tym ostatnim przypadku są wspierane w zasadzie wszystkie najważniejsze platformy, a więc każdy znajdzie coś dla siebie.

CarPlay ma także różne ograniczenia

W trakcie jazdy samochodem należy zachować szczególną ostrożność. Apple o tym wie i dlatego w CarPlay poblokowano nie tylko dostęp do aplikacji ze streamingiem wideo. Po to, aby kierowcy czasem nie oglądali filmów podczas prowadzenia pojazdu. Choć warto dodać, że dźwięk z nich można odtwarzać i słuchanie audycji jest dozwolone.

Są też inne ograniczenia. Dotyczą na przykład dostępu do wiadomości tekstowych. Nie można ich przeczytać na ekranie, a jedynie odsłuchać. Nie ma też możliwości odpisania. W zamian można skorzystać z odpowiedzi głosowej, która zostanie wysłana do rozmówcy w formie tekstu.

W wielu aplikacjach nie ma również dostępu do klawiatury. Brakuje jej nie tylko w aplikacjach Telefon czy Wiadomości, ale także w Muzyce. Wyszukiwanie może odbywać się z użyciem poleceń głosowych. Do nawigacji służą rozmaite przyciski.

Pewnym nieudogodnieniem jest też brak możliwości ustawienia na ekranie dowolnej tapety. Apple na wyświetlaczu CarPlay umożliwia tylko wybór jednego z kilku gotowych schematów. Na szczęście jest to ograniczenie typowo estetyczne, które nie ma wpływu na funkcjonalność, choć trochę szkoda, że producent nie przewidział takiej opcji.

Uwaga na chińskie "wynalazki"

Jeśli wasz samochód nie ma systemu zgodnego z CarPlay, a macie iPhone'a i chcecie korzystać z tej funkcji, to wcale nie musi to oznaczać wydatku liczonego w tysiącach złotych. Na rynku jest mnóstwo odtwarzaczy samochodowych zgodnych z platformą Apple. Decydując się na zakup nie warto jednak przesadnie oszczędzać.

W sklepach czy internecie z powodzeniem można znaleźć systemy zgodne z CarPlay, które kosztują nawet tylko kilkaset złotych. Często są to jednak odtwarzacze z Androidem Auto, które obsługują platformę Apple z wykorzystaniem "specjalnych" aplikacji lub nakładek. Te nierzadko pozostawiają wiele do życzenia pod kątem funkcjonalności czy stabilności połączenia z telefonem. Lepiej doinwestować i wybrać coś bardziej sprawdzonego.

W drodze CarPlay 2. generacji

Pierwsza odsłona CarPlay jest pozbawiona także głębszej integracji z samochodami. Z poziomu panelu nie ma dostępu do wielu informacji o pojeździe. To ma ulec zmianie wraz z drugą generacją platformy, która jest w przygotowaniu. Została ona ogłoszona już w 2022 r. i nadal nie jest gotowa. Prace nad oprogramowaniem przeciągają się w czasie.

Dużą rolę w integracji odegra oczywiście zainteresowanie tym systemem ze strony producentów aut, a pod tym względem może być różnie. Część marek uważa, że CarPlay 2 zbyt mocno ingeruje w pojazd. Własne zainteresowanie platformą wykazują Porsche czy Aston Martin. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się jej premiera.

