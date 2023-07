Spis treści: 01 Jaka nawigacja na telefon?

Jaka nawigacja na telefon?

Obecnie wśród aplikacji dostępnych na urządzenia mobilne znaleźć możemy wiele różnych programów do nawigacji. Najpopularniejsze w Polsce są Mapy Google, choć od jakiegoś czasu rozwija się również usługa Apple Maps. Która z tych aplikacji będzie najlepszym wyborem?

Obydwa programy, czyli zarówno od Google jak i Apple mają swoje zalety i wady. Które z rozwiązań będzie lepsze? Rzućmy okiem na poszczególne cechy tych programów.

Apple Maps w Polsce - jest coraz lepiej

Jak to często bywało, Polska jako rynek nie stanowiła dla Apple znaczącego priorytetu. Co tu dużo pisać, oficjalnie Apple Maps jako program wspierany w Polsce zawitał do naszego kraju dopiero w tym roku. Oczywiście, z map można było korzystać wcześniej, lecz jakość pozostawiała wiele do życzenia. Jak to wygląda dzisiaj?

Jest lepiej, niż było. Mapy Apple w Polsce są coraz bardziej rozwijane, dzięki czemu ich użytkownicy otrzymują informacje na temat np. sygnalizacji świetlnej, znaków Stop czy lepsze orientowanie się w okolicy to duże plusy tej usługi. Dla niektórych to oczywiste, ale pamiętajmy, jak długą drogę musiało przejść to oprogramowanie. Przez lata Apple Maps było uznawane za gigantyczną wpadkę firmy.

Z tego powodu preinstalowany program był bardzo szybko zastępowany przez rozwiązania konkurencyjne. Pamiętam, gdy kilka lat temu korzystałem z nich po raz pierwszy. Ta sama trasa, którą pokonywałem z Google Maps nagle zaczęła wyglądać zupełnie inaczej - i nie chodzi tu o remonty drogowe czy reorganizację ruchu.

Zalety Apple Maps

Powodów do tego, aby przesiąść się na Apple Maps jest całkiem sporo. Jest to przecież nowoczesne oprogramowanie, które stale się rozwija. To dobrze, że Apple nie postawiło na swojej apce krzyżyka nawet wtedy, gdy rozwiązania konkurencji miały lata świetlne przewagi.

Planowanie nawet 15 przystanków

Dostosowywanie tras do aut elektrycznych

Udostępnianie szczegółów przejazdu znajomym, w tym planowanego czasu dotarcia na miejsce

Trójwymiarowy widok

Funkcja "Rozejrzyj się"

Wsparcie Siri

To jak, czujecie się zachęceni? Rzućmy tym samym okiem na usługę od Google.

Mapy Google rządzą w Polsce

Google Maps, czyli mapy od Google są liderem w naszym kraju, jeżeli chodzi o nawigację w telefonie. Popularność urządzeń z Androidem i powszechnie używane aplikacje Google sprawiają, że kolejny element ekosystemu jest czymś oczywistym dla rodzimych użytkowników. Z tego faktu zdaje sobie sprawę Google, bo firma rzetelnie podchodzi do kwestii aktualizowania i usprawniania oprogramowania.

Częste aktualizacje, przekazywanie bieżących danych na temat sytuacji na drodze i utrudnieniach w ruchu to ogromne zalety aplikacji. Dodajmy do tego Street View i mamy obraz programu świetnego na wakacje, podróż i nie tylko. Podobnie jak w przypadku rozwiązania konkurencyjnego, tak i tu możemy udostępniać informacje o naszym położeniu innym.

Zalety Google Maps

Wśród zalet Google Maps należy z pewnością wymienić szeroki wybór funkcji i opcji. To program nie tylko do nawigacji, ale wielu innych funkcji, które przydadzą się w podróży i w zwykły dzień.

Rozbudowane funkcjonalności dostępne w Polsce

Street View

Informacje o natężeniu ruchu

Skuteczny system planowania tras alternatywnych

Możliwość tworzenia własnych map

Miejsce dla firm i opinii klientów

Różnice między Google Maps a Apple Maps

Jedną z kluczowych różnic między Google Maps a Apple Maps jest ich dostępność. Z rozwiązania od Google skorzystamy na każdym urządzeniu, w tym na pecetach z Windowsem, urządzeniach z iOS i Androidach. Apple Maps to program dość... ekskluzywny, którego nie pobierzemy ani nie uruchomimy na telefonie z Androidem. Cóż, posiadacze Samsungów i innych telefonów bez logo jabłka nie przetestują tej apki.

Oba programy różni też design. Apple przyzwyczaiło użytkowników do minimalistycznego designu, który sprawia wrażenie prostego i przejrzystego - w rzeczy samej taki jest. A Google? Tutaj opcji, zakładek, przycisków i nie tylko mamy naprawdę dużo. To dobrze, bo możemy się mapami od Google pobawić, ale dla niektórych użytkowników może to być przytłaczające. No i inaczej wygląda kwestia jakości w zależności od regionu - Google Maps to program o zdecydowanie bardziej równym poziomie na całym globie.

Wybór między Google Maps a Apple Maps to kwestia mocno subiektywna, aczkolwiek sam zdecydowałem się na rozwiązanie od Google - choć mam dostęp do Apple Maps, to mimo testów i prób przekonania się do apki, nie zdecydowałem się na zmianę. To dobra nawigacja na telefon - ale nie widzę powodu, aby rezygnować z map Google na jej rzecz.