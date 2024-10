Ludzki głos znika z Map Google. Na południe pokieruje sztuczna inteligencja

Jarosław Juszkiewicz przez lata stał się niemal nieodłącznym elementem Google Maps. Jego charakterystyczna barwa głosu stała się niezwykle rozpoznawalna, co często prowadziło do zabawnych sytuacji. Sam Juszkiewicz z uśmiechem dzielił się historiami swojej popularności, którą zawdzięczał właśnie Google Maps. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, a technologia nieubłaganie pędzi do przodu. Ludzki głos Map Google już nie pokieruje nas na południe.

Zdjęcie Jarosław Juszkiewicz po raz drugi przestaje być głosem Google Maps / 123RF/PICSEL