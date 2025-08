OnePlus Watch 3 43 mm. Funkcjonalny smartwatch w kompaktowym rozmiarze.

Smartwatch OnePlus Watch 3 pierwotnie debiutował kilka miesięcy temu. Wraz z lipcową premierą, na której zaprezentowano m.in. smartfony z serii Nord 5, producent zdecydował się wprowadzić do oferty mniejszą wersję zegarka z kopertą o rozmiarze 43 mm. Czy warto zainteresować się tym urządzeniem?

Zawartość opakowania zegarka OnePlus Watch 3

Nowe wersja smartwatcha OnePlus Watch 3 dostarczana jest w niewielkim opakowaniu. Co znajdziemy w środku? Zestaw jest w zasadzie dosyć standardowy. Poza samym zegarkiem w pudełku umieszczono pasek, bazę do ładowania, kabel z końcówkami USB C i A oraz trochę papierologii.

Wspomniana ładowarka nie jest jednak kompletna. To dedykowana baza do ładowania smartwatcha, ale w opakowaniu nie ma adaptera sieciowego. O ten należy postarać się samodzielnie, ale może to być w zasadzie każda ładowarka z USB C, najlepiej o mocy co najmniej 10 W.

Zawartość opakowania z zegarkiem OnePlus Watch 3 43 mm. Dawid Długosz INTERIA.PL

Zegarek, który otrzymałem do testów, to wersja Black Steel. Urządzenie na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę dobrze i widać, że producent przyłożył uwagę do wielu detali. Ponadto sam rozmiar 43 mm sprawia, że nie jest on zbyt duży i będzie dobrze prezentować się także na mniejszym nadgarstku. Dołączony pasek jest wykonany z fluoroelastomeru, ale zawsze można go zmienić na inny.

Czytelny ekran AMOLED-owy i platforma Wear OS

OnePlus Watch 3 w wersji 43 mm ma okrągły wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 1,32 cala i rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Daje to zagęszczenie obrazu na poziomie 352 ppi. Ekran pokryto szkłem 2.5D.

Jasność maksymalna to 1000 nitów, a więc na tyle dużo, że treści wyświetlane na zegarku są widoczne nawet w dużym nasłonecznieniu. Jednak warto dodać, że w edycji 47 mm jasność sięga nawet 2200 nitów. W mniejszym smartwatchu producent znacząco zredukował ten parametr, co warto mieć na uwadze.

Pod obudową znajduje się czip Snapdragon W5 Gen 1 z MCU BES2800BP. Procesor wspomagany jest przez 2 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Całość pracuje pod kontrolą dwóch systemów. Są to RTOS i Wear OS. Pierwszy służy do obsługi mniej złożonych zadań i dba o oszczędność baterii.

OnePlus Watch 3 pracuje pod kontrolą Wear OS i daje dostęp do wielu aplikacji Google. Dawid Długosz INTERIA.PL

Natomiast Wear OS to platforma Google, która daje użytkownikom zegarka OnePlus Watch 3 dostęp do całego ekosystemu giganta z Mountain View. Kalendarz, powiadomienia z aplikacji, Google Play, prosta wersja Map czy możliwość płacenia zegarkiem za zakupy. To wszystko tu jest i mając telefon z Androidem (niekoniecznie OnePlusa) można liczyć na wiele funkcji.

Smartwatch nie jest rekordzistą pod względem czasu pracy na baterii

Mniejsza wersja zegarka to także mniej miejsca pod obudową. Odbiło się to m.in. na pojemności baterii, która w nowym smartwatchu oferuje 354 mAh. W większym modelu jest to aż 631 mAh. Jak nietrudno zauważyć, różnica jest spora i musiało to mieć przełożenie na czas pracy.

I rzeczywiście tak jest. Mniejszy OnePlus Watch 3 nie jest w stanie "wyciągnąć" tak dobrych wyników, którymi może pochwalić się edycja 47 mm, ale i tak na tle wielu innych zegarków z Wear OS wcale nie jest źle. W trybie mieszanym udało mi się uzyskać nieco ponad dwie doby pracy. Potem urządzenie "krzyczało" o ładowarkę. Natomiast w trakcie cięższego wykorzystania będzie to niespełna 1,5 dnia. W trybie oszczędnym producent deklaruje nawet siedem dni pracy, ale przyznam się, że takiego wyniku nie uzyskałem.

OnePlus Watch 3 43 mm ma specjalny tryb, który wydłuża czas pracy do 7 dni, ale to powoduje wyłączenie części funkcji. Dawid Długosz INTERIA.PL

Plusem jest wsparcie dla szybkiego ładowania. W połączeniu z ładowarką SuperVOOC 10 W smartwatch do pełna ładuje się w godzinę. Natomiast po 10 minutach ładowania producent deklaruje nawet jedną dobę pracy… pod warunkiem że urządzenie nie będzie zbyt obciążone.

OnePlus Watch 3 wspiera szybkie ładowanie VOOC z użyciem ładowarki o mocy 10 W. Dawid Długosz INTERIA.PL

Kompleksowe monitorowanie kondycji

OnePlus Watch 3 to smartwatch, który oferuje wiele funkcji z zakresu monitorowania kondycji i aktywności użytkownika. Nie zabrakło tu oczywiście standardowych rozwiązań, jak śledzenie tętna oraz poziomu natlenienia krwi przez całą dobę. Urządzenie wspiera także ponad 100 trybów sportowych. Czym jednak się wyróżnia na tle konkurencji?

Smartwatch OnePlus Watch 3 oferuje wszystkie typowe funkcje z zakresu śledzenia kondycji i zdrowia użytkowników. Dawid Długosz INTERIA.PL

Producent podszedł w dosyć ciekawy sposób do prezentowania informacji o kondycji ciała i umysłu. Zegarek wyświetla te szczegóły z wykorzystaniem zabawnych emotikon. Pod nimi prezentowane są wskazówki dotyczące działań. Ponadto firma przygotowała specjalne tarcze. Rytm ciała można śledzić w aplikacji OHealth, które zbiera dane na zegarku i następnie prezentuje je w czytelny sposób.

Nowy smartwatch OnePlusa prezentuje informacje o kondycji w przyjazny sposób. Dawid Długosz INTERIA.PL

Warto też wspomnieć o funkcji wykrywania upadków, śledzeniu cykli menstruacyjnych u kobiet czy wykrywaniu wczesnych objawów bezdechów sennych.

Wodoszczelna obudowa i dodatkowe funkcje

Nowy smartwatch marki OnePlus został zamknięty w obudowie, która jest pyło- i wodoszczelna. Zapewnia ochronę na poziomie IP68 oraz 5 ATM. To oznacza, że z zegarkiem można z powodzeniem pływać i nie powinno mu to zaszkodzić.

Urządzenie dostarczane jest z paskiem z tworzywa sztucznego, ale można go z powodzeniem wymienić na inny. Smartwatch zapewnia wsparcie dla wszystkich standardowych pasków o szerokości 18 mm. Natomiast wbudowany moduł NFC pozwala na płacenie za zakupy w sklepach w szybki i wygodny sposób.

OnePlus Watch 3 to funkcjonalny smartwatch, który zadba o kondycję użytkownika i nie tylko. Dawid Długosz INTERIA.PL

Nie brakuje także dodatkowych funkcji. Użytkownicy spędzający czas na TikToku czy oglądający filmy z YouTube Shorts, mogą liczyć na opcję zdalnego przewijania wideo bez potrzeby sięgania po telefon. Ponadto w połączeniu ze smartfonami marek OnePlus oraz Oppo można skorzystać ze zdalnego sterowania aparatem.

Czy warto kupić smartwatcha OnePlus Watch 3 43 mm?

Nowy smartwatch dostępny jest w Polsce za około 1200 złotych. Za takie pieniądze otrzymujemy ładny i funkcjonalny zegarek. Co prawda nie będzie on rekordzistą w przypadku czasu pracy na baterii, ale w porównaniu do wielu modeli z Wear OS (a już na pewno w mniejszym rozmiarze) wypada co najmniej bardzo dobrze.

Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie funkcje będą dostępne dopiero po sparowaniu ze smartfonami marek OnePlus lub Oppo (które mają wspólnego właściciela). Zegarek działa także z iPhone'ami, ale w tym przypadku funkcjonalność jest ograniczona i nie ma co liczyć na tak wiele opcji, które zaoferuje Apple Watch.

