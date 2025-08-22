"Awantura o kasę" wraca w wielkim stylu! Odcinek specjalny z gwiazdami Polsatu już 31 sierpnia
Legendarna "Awantura o kasę" ponownie zawita na antenę Polsatu. Sezon rozpocznie się od wyjątkowego, charytatywnego wydania programu. Już 31 sierpnia o godzinie 17:30 widzowie zobaczą odcinek specjalny, w którym do rywalizacji staną drużyny złożone z gwiazd największych i najbardziej lubianych programów stacji. Gospodarzem teleturnieju będzie niezastąpiony Krzysztof Ibisz, który od lat towarzyszy widzom w największych hitach Polsatu i doskonale zna format "Awantury…".
Kto stanie do walki o zwycięstwo?
W specjalnym odcinku widzowie zobaczą emocjonujące starcie czterech wyjątkowych drużyn. Na start do rywalizacji stanie ekipa "Must Be the Music", reprezentowana przez artystów związanych z programem: Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Natalię Szroeder, Dawida Kwiatkowskiego oraz Miuosha. Do gry włączy się także drużyna "Tańca z Gwiazdami" - uwielbianego przez miliony Polaków tanecznego show, w którym pasja i emocje zawsze idą w parze. W składzie drużyny pojawią się: Iwona Pavlović, Jan Wygoda, Jacek Jeschke i Maria Jeleniewska.
Nie zabraknie również przedstawicieli najmłodszego formatu telewizji Polsat czyli gwiazd telewizji śniadaniowej "halo tu Polsat". W tej ekipie znajdą się: Ewa Wachowicz, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciek Rock i Maciej Kurzajewski.
Jedna z nich zmierzy się z mistrzowską drużyną "Kabareciarzy"(Robert Korólczyk, Tomasz Nowaczyk, Olga Łasak i Piotr Guma Gumulec) - władców rozrywki, ciętej riposty i scenicznego humoru, którzy z pewnością rozbawią publiczność do łez.
Emocje, śmiech i szczytny cel
Rywalizacja w studiu będzie zacięta - jak zawsze w "Awanturze o kasę" nie zabraknie emocjonujących licytacji, ekscytujących pytań, niespodziewanych zwrotów akcji oraz potyczek, które do ostatniej chwili będą trzymały widzów w napięciu.
Najważniejsze jednak jest to, że cała wygrana zostanie przekazana na cele Fundacji Polsat, która od lat pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom. Dzięki temu rozrywka połączy się z realną pomocą i pięknym gestem solidarności gwiazd z najmłodszymi.
"W specjalnym odcinku kultowej "Awantury o kasę" w studiu spotkały się gwiazdy Polsatu, które rywalizowały z pełnym zaangażowaniem dla celów charytatywnych. Panowała niesamowita energia, rywalizacja, a emocje sięgały zenitu. Absolutnie każdy z uczestników dał z siebie wszystko, tworząc niezapomniany telewizyjny spektakl.
To pierwszy taki odcinek w historii programu, dlatego tym bardziej po prostu trzeba go obejrzeć" - zaznaczył Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu.
Powrót kultowego formatu
"Awantura o kasę" była jednym z największych telewizyjnych fenomenów początku XXI wieku. Emitowana w latach 2000-2003 w Polsacie, wyróżniała się innowacyjną formułą licytacji pytań i nieprzewidywalnością przebiegu gry. Prowadzący Krzysztof Ibisz stworzył z teleturnieju prawdziwe show, które stało się stałym punktem programu w każdym polskim domu.
Specjalny odcinek to powrót do tradycji w odświeżonej i jeszcze bardziej widowiskowej formie - tym razem w wydaniu pełnym gwiazd, śmiechu i emocji.
Nie przegapcie tego wydarzenia! Odcinek specjalny "Awantury o kasę" już 31 sierpnia o godzinie 17:30 na antenie Polsatu!