Uczniowie z Polski wśród najlepszych młodych astronomów na świecie

Międzynarodowa Olimpiada Astronomii i Astrofizyki (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA) organizowana jest co roku w innym kraju. Pierwsza edycja odbyła się 2007 roku. Polska także była gospodarzem wydarzenia. 16. edycja w 2023 roku miała bowiem miejsce w Chorzowie i Katowicach. Ostatnia, 18. olimpiada odbyła się w Mumbaju w Indiach. Polskę reprezentowali uczniowie, którzy wcześniej weszli do finału 68. Olimpiady Astronomicznej: Dawid Chudzik, Antoni Gazda, Jasmina Nurković, Kinga Wysocka i Artur Ziółkowski.

W tegorocznej edycji IOAA wzięli udział uczniowie szkół średnich z 63 państw. Zmagania trwały przez tydzień. Licealiści rozwiązywali zadania z dziedzin astronomii, astrofizyki, obserwacji i analizy danych. Impreza zakończyła się 21 sierpnia uroczystą ceremonią zamknięcia, na której rozdano 50 złotych medali, 44 srebrnych oraz 51 brązowych, a także 26 wyróżnień. To właśnie ze złotem wrócił do Polski jeden z naszych reprezentantów. Są też inni medaliści.

Warto przy okazji sprostować pewną (dez)informację, którą powielają niektóre media w Polsce. Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna (IOAA) w 2025 roku odbyła się w Mumbaju, a nie w Pekinie. Owszem, w stolicy Chin odbyła się ta olimpiada naukowa, ale w latach 2010 oraz 2018.

Polscy licealiści wywalczyli medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej i Astrofizycznej

Złoty medal na 18. Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej i Astrofizycznej zdobył Dawid Chudzik, uczeń uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz zwycięzca 68. Olimpiady Astronomicznej, która odbyła się w marcu 2025 roku. Mamy też innych medalistów. Jasmina Nurković i Artur Ziółkowski zdobyli srebrne medale, a Kinga Wysocka - brązowy. Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu!

Przy okazji warto przypomnieć o innych wybitnych osiągnięciach biało-czerwonych. W samym tylko 2025 roku polscy uczniowie odnotowali kilka wyjątkowych zwycięstw. W sierpniu Krzysztof Rojek z III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu wygrał Międzynarodową Olimpiadę Sztucznej Inteligencji w Pekinie, deklasując wszystkich rywali i osiągając najlepszy wynik na świecie.

Spory wyczyn na swoim koncie ma również Michał Wolny z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, który w lipcu wywalczył srebro na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej (International Mathematical Olympiad, IMO 2025), a dwa tygodnie później, w sierpniu - złoto na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej (International Olympiad in Informatics - IOI 2025).

Polacy zdobyli też złoto, dwa srebra i brąz na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Bangkoku, a ponadto nasza drużyna matematyczna zajęła czwarte miejsce na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Australii.

