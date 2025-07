Badane teraz ślady obejmują próbki drewna dryftowego i osadów, pozostawione w jaskiniach kanionu prawdopodobnie właśnie przez wody dawnego jeziora. T e pozostałości znaleziono nawet jaskiniach położonych na wysokości ok. 940 m n.p.m.! Analizy sugerują, że tama z osuwiska spiętrzyła wodę, tworząc ogromne paleojezioro, które z czasem przelało się i zanikło - działało to podobnie jak nowoczesne zapory.

Geologiczna zagadka rozwiązana? To nie takie proste

Czy uderzenie meteorytu, który pozostawiło w Arizonie ślad w postaci słynnego krateru, mogło wywołać tak duże osuwisko? Obliczenia naukowców wskazują, że w tamtym okresie powstała fala sejsmiczna o sile ok. 5,4 w skali Richtera, która mogła wstrząsnąć klifami Wielkiego Kanionu, doprowadzając do osunięcia ogromnych głazów, co faktycznie może być powiązane z uderzeniem meteorytu w Ziemię.