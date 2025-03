- Obserwując księżyc, wiemy, że na wczesnym etapie istnienia Układu Słonecznego często dochodziło do dużych zderzeń - powiedział prof. Johnson. - To badanie dostarcza kluczowego elementu układanki historii uderzeń Ziemi i sugeruje, że może być wiele innych starożytnych kraterów, które można odkryć z czasem. Do tej pory brak jakichkolwiek naprawdę starożytnych kraterów oznaczał, że geolodzy w dużej mierze ignorowali te zjawiska.

- Pogłębiło to również znacznie naszą wiedzę na temat formowania się skorupy ziemskiej: ogromna ilość energii wytworzona w wyniku tego zderzenia mogła odegrać rolę w ukształtowaniu wczesnej skorupy ziemskiej, wpychając jedną jej część pod drugą lub zmuszając magmę do wydostawania się z głębi płaszcza ziemskiego w kierunku powierzchni. Mogło to nawet przyczynić się do powstania kratonów, czyli dużych, stabilnych mas lądowych, które stały się podstawą kontynentów - dodał naukowiec.