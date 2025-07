Największa znana struktura uderzeniowa w Europie bez uwzględniania obszarów Rosji znajduje się konkretnie w hrabstwie Dalarna w Szwecji. Siljan Ring, bo tak nazwano krater, doskonale widać na zdjęciach satelitarnych, a przykład udostępniła NASA z Operational Land Imager na satelicie Landsat 8. Z darzenie, które zmieniło na dobre ten obszar Ziemi, miało miejsce w późnym dewonie - około 380 milionów lat temu. Doszło do tego w wyniku kontaktu naszej planety z pędzącym w jej kierunku fragmentem pozostałości po formowaniu się Układu Słonecznego, dokładniej mówić, chodzi o uderzenie asteroidy. Szacuje się, że jej średnica wynosiła ok. 5 km.

Ogromny krater w Szwecji widać na zdjęciach satelitarnych. Na jego obrzeżach powstały jeziora. NASA Earth Observatory: Lauren Dauphin, Landsat via US Geological Survey materiał zewnętrzny

Naukowcy ze szwedzkiego Chalmers University of Technology odkryli, że jeziora w kraterze emitują metan w ilościach do 300 razy większych, niż oczekiwano. Zimą w jeziorze Siljan pojawiają się dziwne, niezamarznięte miejsca , które jak się okazało są źródłem tych emisji - a te tworzą wykrywalne skondensowane plamy gazu.

Zarówno sama struktura uderzeniowa, jak i powstałe na obrzeżach krateru Siljan jeziora, to obszar intensywnych badań naukowców. Badają m.in. zagadkowe dziury w zamarzniętej wodzie. Chalmers University of Technology, Mats Budh, www.chalmers.se materiał zewnętrzny

Jak widać, znajdujący się w Szwecji krater sprzed milionów lat nadal skrywa wiele tajemnic. Ta struktura uderzeniowa wyprzedza pod względem wielkości inne kratery Europy, takie jak Nördlinger Ries i Steinheim w Niemczech, Bołtysz na Ukrainie, Rochechouart we Francji czy Neugrund w Estonii. Gdyby uwzględnić w tym zestawieniu Rosję, największym kraterem byłby Kara w Nienieckim Okręgu Autonomicznym, Ciekawostką jest natomiast potwierdzone istnienie struktur uderzeniowych także w Polsce - chodzi tu o rezerwat przyrody Meteoryt Morasko w woj. wielkopolskim, na którego terenie mieszczą się mniejsze kratery uderzeniowe (największy ok. 90 m średnicy) powiązane z uderzeniem meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Interesująca jest też struktura Podlesie w woj. lubelskim. To koliste zagłębienie o średnicy ok. 4,1 km, o którym mówi się, że być może również jest kraterem uderzeniowym, choć nie ma na to jednoznacznych dowodów.