Wielkie wybuchające dziury na Syberii. Zagadka rozwiązana

W miarę jak wieczna zmarzlina ociepla się (sezonowo, a obecnie także na dłuższe okresy z powodu zmian klimatycznych), tętniąca życiem gleba na powierzchni rozmarza i rozszerza się w dół, a świeża woda z topniejącego lodu przesiąka przez wieczną zmarzlinę. Zwykle to wahanie temperatury sięga płytko, ale przez zmiany klimatyczne penetruje głębiej w glebę.

Nie potrzeba tysięcy lat. Wystarczy kilkadziesiąt

Tam, jak donoszą badacze, dociera do warstwy słonej wody zwanej kriopegiem, która zwykle unika zamarzania ze względu na zasolenie oraz ciśnienie z góry. Ta jest zazwyczaj osadzony nad warstwą hydratów metanu, skrystalizowaną mieszaniną wody i gazu metanowego utrzymywaną dzięki wysokiemu ciśnieniu i niskiej temperaturze. Jednak gdy woda z topniejącego lodu napływa, kriopeg, z jego niskim ciśnieniem i wysoką zawartością soli, nie tylko pochłania ją, gdy przesiąka ona z powierzchni, ale działa jak rodzaj pompy.

Gdy to podziemne ciśnienie rośnie, tworzy szczeliny w wiecznej zmarzlinie powyżej. Stabilne schronienie hydratów metanu jest teraz naruszone i uwalniają się one w postaci metanu, który wybucha w wyniku fizycznej eksplozji. Co ważne, do tej pory sądzono, że te pęknięcia w glebie zachodzą w skali tysięcy lat, jednak nowe badanie wykazało, że siły osmotyczne mogą przyspieszyć ten proces do zaledwie kilku dekad, co pokrywa się z przyspieszonym globalnym ociepleniem, które rozpoczęło się w latach 80.

To może być zjawisko występujące bardzo rzadko. Ale ilość metanu, która jest uwalniana, może mieć znaczny wpływ na globalne ocieplenie podsumowuje Morgado.