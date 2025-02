Księżyc ma swoje "Wielkie Kaniony". Jak powstały?

Wielki Kanion na Ziemi jest długi na 446 kilometrów. Jego głębokość sięga 1,86 kilometra. Jest to największa struktura tego typu na naszej planecie. Okazuje się, że Księżyc ma dwie podobne i są one nawet głębsze . Jak powstały?

"Wielkie Kaniony" na Księżycu znajdują się po niewidocznej z Ziemi części Srebrnego Globu — w pobliżu krateru Schrödingera w okolicy południowego bieguna . Są to Vallis Schrödinger oraz Vallis Planck , które również ciągną się na kilkaset kilometrów.

Vallis Schrödinger to ogromny kanion na Księżycu, który jest długi na 270 kilometrów . Natomiast Vallis Planck rozciąga się na 280 kilometrów . Pierwszy ma głębokość sięgającą 2,7 kilometra . Drugi do 3,5 kilometra . Pod tym względem przewyższają Wielki Kanion z Kolorado .

Pochodzenie kanionów Vallis Schrödinger oraz Vallis Planck do niedawna było owiane tajemnicą. Naukowcy postanowili jednak przyjrzeć się im dokładniej i twierdzą, że rozwiązali zagadkę. Oba twory są wynikiem ogromnego kataklizmu , który spotkał Srebrny Glob.

Krater Schrödingera powstał w wyniku uderzenia wielkiej asteroidy, do którego doszło około 3,8 mld lat temu, gdy Układ Słoneczny był młody. Zdarzenie było tak potężne, że doprowadziło również do powstania struktur, które dziś znamy jako Vallis Schrödinger i Vallis Planck. Są one wynikiem opadu materiału wyrzuconego po uderzeniu.