Stacja Gateway na Księżycu. Czy ambitny projekt NASA powstanie?

NASA planuje powrót ludzi na Księżyc, co odbędzie się w ramach programu Artemis . Kilka lat temu zaproponowano, aby na orbicie Srebrnego Globu wybudować specjalną stację, do której będą dokować astronauci. Projekt nazwano Gateway i w ostatnim czasie zrobiło się o nim cicho. Jaki los czeka ten ambitny pomysł amerykańskiej agencji?

Pomysł nie jest nowy i sięga pierwszej prezydentury Donalda Trumpa , choć zalążków tego pomysłu można szukać nawet wcześniej – w projekcie Constellation, któremu przewodził George W. Bush . Kilka lat temu padł konkretny plan na budowę czegoś, co nazwano Deep Space Gateway.

Losy stacji Gateway są jednak w powijakach. Zacznijmy od tego, że program Artemis spotyka się z licznymi opóźnieniami. Powrót ludzi na Księżyc planowany jest obecnie najwcześniej na 2027 r ., gdzie jeszcze kilka lat temu mówiło się o 2024 r. Wspomniana placówka miała odegrać rolę "bramy" pomiędzy Ziemią a Srebrnym Globem. Astronauci mieliby do niej dokować przed poleceniem na powierzchnię. Na pokładzie przesiadaliby się z kapsuły do lądownika.

Dziś już wiemy, że stacja Gateway nie zostanie wykorzystana w ramach misji Artemis III , gdy ludzie mają ponownie postawić stopę na Srebrnym Globie. Do lądownika (którym ma być drugi stopień rakiety Starship ) mają przesiąść się bezpośrednio z kapsuły Orion. Jakie więc losy czekają ten unikalny projekt?

Pomysł na zbudowanie stacji Gateway nie został zupełnie porzucony, ale trzeba go było zmodyfikować. Obecnie pod uwagę bierze się wystrzelenie pierwszych elementów placówki w 2027 r . Nie odegra ona żadnej roli w misji Artemis III. Zacznie się jednak jej budowa. Rolę wspomnianej "bramy" mogłaby spełnić już podczas Artemis IV – misji planowanej dziś na 2028 r.

Wiemy, że budowa takiej stacji pochłonie miliardy dolarów z pieniędzy amerykańskich podatników. To sprawia, że pojawia się sporo głosów sprzeciwu. Mówi się o tym, że jest to zbędny wydatek. Wszak w trakcie programu Apollo taka placówka okazała się zbędna i ludzie jakoś latali na Księżyc.

Jeszcze w zeszłej dekadzie zakładano, że stacja księżycowa Gateway stanie się projektem międzynarodowym , jak to było w przypadku ISS. NASA wierzyła, że zaprosi do współpracy także agencje JAXA i ESA oraz była otwarta na jeszcze szerszą współpracę.

Oczywiście miało to na celu rozbicie kosztów na podatników wielu państw i odciążenie budżetu NASA. Z drugiej strony z placówki mogliby korzystać także astronauci innych krajów. Podobnie jest w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie jeszcze w tym roku ma poleci także pierwszy Polak, astronauta Sławosz Uznański , co nastąpi w ramach misji Ignis.

W ten sposób z czasem placówkę można byłoby rozbudować do rozmiarów czegoś, co przypomina Międzynarodową Stację Kosmiczną . Konkretnych planów nigdy jednak nie było i rzucano jedynie pomysłami na zrealizowanie takiego przedsięwzięcia.

Gateway jest naprawdę kamieniem węgielnym architektury Artemis To naprawdę tworzy fundament

Plan NASA zakładał również, że stacja księżycowa Gateway będzie użytkowana przez co najmniej 15 lat od uruchomienia placówki. To oznacza, że astronauci korzystaliby z niej do końca przyszłej dekady.