Donald Trump zapowiada wysłanie ludzi na Marsa

— Będziemy realizować nasz manifest przeznaczenia w gwiazdach, wysyłając amerykańskich astronautów, aby umieścili flagę USA na planecie Mars — powiedział Donald Trump w swoim przemówieniu inauguracyjnym w Kapitolu. Ta wizja już się powoli realizuje, a to za sprawą wielu programów Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, która współpracuje z najpotężniejszymi korporacjami na co dzień rozwijającymi się w rodzimym przemyśle kosmicznym.

Jednocześnie firma Muska testuje najpotężniejszą w historii ludzkości rakietę Super Heavy i załogowo-towarowy pojazd kosmiczny o nazwie Starship . To dzięki temu zestawowi ma być możliwe wysłanie ludzi na Księżyc czy Marsa. NASA obecnie realizuje kilka bardzo ciekawych programów z myślą o bezpiecznym locie ludzi na naturalnego satelitę naszej planety i jego stałą eksplorację oraz możliwości przeżycia astronautów na obcych globach, jak np. Mars.

Agencja planuje wysłanie pierwszych w XXI wieku ludzi na Srebrny Glob już za dwa lata. Do końca obecnej dekady będzie rozbudowywana infrastruktura na powierzchni Księżyca, która ma pozwolić bezpiecznie dostarczyć pierwszych kolonizatorów na Marsa. Nie stanie się to szybciej, niż w 2030 roku, ponieważ naukowcy mają jeszcze wiele bardzo poważnych problemów do pokonania.