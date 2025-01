Parada planet to rzadkie zjawisko, które można podziwiać na nocnym niebie. Dochodzi do niego w momencie, gdy wybrane światy naszego układu pojawiają się ułożone w pozornej linii. Najbliższa okazja do podziwiania nadarzy się już 21 stycznia . Wtedy w paradzie weźmie udział aż sześć planet !

We wtorek w paradzie planet weźmie udział sześć obiektów. Są to Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran oraz Neptun. Zabraknie więc tylko Merkurego, ale ten niedługo do nich dołączy. Nastąpi to za kilka tygodni.