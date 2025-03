Pałace w Polsce mają wiele tajemnic. Remont właśnie ujawnił kolejną

Lista pałaców i zamków rozrzuconych w różnych zakątkach Polski jest imponująco długa, a każdy z tych obiektów ma swoją unikalną historię. Niektóre z nich popadły w ruinę, inne zaś wciąż zachwycają architekturą i pokazują kunszt dawnych mistrzów. W wielu z tych budowli prowadzone są regularnie prace konserwatorskie i renowacyjne, które nie tylko pozwalają zachować dawny blask założeń, ale także nierzadko prowadzą do ciekawych odkryć, rzucających nowe światło na historię tych miejsc.

Niedawno pisaliśmy o odkryciu w Łodzi, gdzie podczas prac konserwatorskich i renowacyjnych w tzw. Łódzkim Luwrze, czyli Pałacu rodziny Poznańskich, odsłonięto wspaniałe zdobienia. Odkryto tam oryginalne secesyjne polichromie oraz inne motywy dekoracyjne. Teraz do podobnej sytuacji doszło w Lesznie.

Pałac Sułkowskich w Lesznie ma największy taki fresk w Polsce. Teraz doszło do nowego odkrycia

Pałac Sułkowskich w Lesznie to założenie z II połowy XVI wieku, którego obecne przeznaczenie związane jest z funkcjonowaniem Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego. Barokowa budowla leżąca w sercu miasta to urokliwy zabytek, który robi wrażenie nie tylko ze względu na swoją wielkość, ale i historię. To właśnie w tym miejscu swego czasu odkryto największy w Polsce barokowy fresk o tematyce świeckiej.