Zamek w Besiekierach to ruiny późnogotyckiej warowni rycerskiej, której początki sięgają najprawdopodobniej przełomu XV i XVI wieku. Wzniesiony na planie czworoboku zamek otoczony jest wodami sztucznego stawu. Choć przez wieki popadał w ruinę, zachowane fragmenty do dziś przypominają o dawnej świetności tej budowli.

Choć zamek od lat popadał w ruinę, to wciąż budowla zasługuje na uwagę. Teraz dzięki kompleksowym pracom udało się naprawić uszkodzone fragmenty murów oraz zabezpieczyć ich korony przed dalszą degradacją. Odgruzowano dziedziniec zamkowy, co pozwala lepiej przyjrzeć się układowi i strukturze zamku. Co więcej, nowością jest zamontowana winda, która umożliwia zwiedzanie także osobom z niepełnosprawnościami, czyniąc to miejsce jeszcze bardziej dostępnym dla szerokiego grona odwiedzających.