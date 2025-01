Dzieje zamku w Głogówku sięgają średniowiecza - ta dawna rezydencja książęca i rycerska przez wiele lat stanowiła siedzibę rodu Oppersdorffów. Oferta nie jest przypadkowa. Biorąc pod uwagę doniesienia o poszukiwaniach siedziby we Włoszech, burmistrz w mailu do miliardera nawiązał do tego, że miejscowy pisarz i gawędziarz Rafał Urban pisał o tej części Głogówka - "to istny raj, północna Italia".