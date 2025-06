Wyjątkowe znalezisko w Polsce zaciekawiło świat. "Odkrycie, jakiego jeszcze nie było"

W czasie remontu przeprowadzanego w zabytkowym klasztorze w Chełmie (woj. lubelskie) doszło do identyfikacji unikatowych artefaktów z XVIII w. Znalezisko zainteresowało zagraniczne media. "To niezwykłe odkrycie dołącza do serii fascynujących odkryć archeologicznych dokonanych w tym roku w Polsce", piszą.