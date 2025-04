Niesamowite odkrycie na budowie. Takich skarbów nikt się nie spodziewał

Znaleźli to na budowie. Nikt nie spodziewał się takiego odkrycia

Prace prowadzone pod inwestycje zwykle wiążą się z nadzorem archeologicznym oraz badaniami odsłanianych śladów z przeszłości. Wielokrotnie dochodzi w ten sposób do ciekawych znalezisk. Teraz na budowie parku biznesowego w miejscowości Creuzier-le-Neuf we Francji doszło do odkrycia rozległej nekropolii z epoki żelaza, która została zidentyfikowana przez zespół archeologów z Francuskiego Narodowego Instytutu Badań Archeologicznych (INRAP).