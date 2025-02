Wykopaliska we Francji. Odkryto trzynaście nietypowych pochówków

Wśród znalezisk jest jedno, które szczególnie mocno zaintrygowało naukowców - to seria "dziwnych" pochówków. Pochodzą z epoki żelaza (okres lateński) i wyróżniają się rzadko spotykanymi w tych rejonach cechami , wskazuje Francuski Narodowy Instytut Archeologii Prewencyjnej (INRAP).

Ciała złożono do okrągłych dołów o średnicy około metra. Pochówki rozmieszczono w równych odstępach jeden od drugiego, tworząc prostą linię biegnącą z południa na północ. Wszystkie szczątki należą do dorosłych, którzy zostali pogrzebani w identyczny sposób: siedząc, plecami do wschodnich ścian, zwróceni twarzą na zachód.