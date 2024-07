W grobowcu mitycznej bestii odkryto tajemnicze szczątki. Mają tysiące lat

Odkryty we Włoszech zapieczętowany grobowiec, który ze względu na zdobiącą jego ściany podobiznę mitycznej bestii zyskał miano grobowca Cerbera, skrywał nie tylko świetnie zachowane freski nawiązujące do mitologii. W zakamarkach budowli eksperci natknęli się także na zagadkowe szczątki. Trwają badania znaleziska. Co na ten moment udało się ustalić?

"Bezprecedensowe odkrycie" we Włoszech. Grobowiec nazwano imieniem mitycznej bestii

Monumentalny grobowiec odnaleziony w Giugliano w Kampanii we Włoszech od razu przykuł uwagę archeologów. Był zapieczętowany, a wejście do komory było bogato zdobione freskami — obecne na sufitach i ścianach motywy obrazowały m.in. dwanaście prac Heraklesa (w mitologii rzymskiej znanego jako Herkules). Najbardziej fascynującym freskiem zdobiącym grobowiec okrzyknięto wizerunek Cerbera, bestii z trzema głowami — „psa Hadesa”.

Stworzenie strzegło bram Podziemia, by nie dopuścić do tego, by opuścili je zmarli. Dwunastym i ostatnim zadaniem Heraklesa było właśnie zejście do zaświatów i przyprowadzenie z nich trzygłowego psa. Od tego malowidła budowla, która liczy ok. 2 tys. lat, zyskała swoją nazwę. Odnalezienie grobowca Cerbera okrzyknięto „bezprecedensowym odkryciem w tym obszarze”.

Zdjęcie Grobowiec Cerbera ozdobiony jest podobizną mitycznej bestii / Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli / materiał zewnętrzny

Grobowiec Cerbera skrywał tajemnicze szczątki. Badacze przeprowadzili ich analizy

Odkrycia budowli dokonano w zeszłym roku, w wyniku badań archeologicznych prowadzonych w rejonie Flegreo Domitiana, gdzie wcześniejsze analizy wykazały duże nagromadzenie pochówków sprzed tysięcy lat, z których większość pochodzi z czasów Republiki Rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego.

Badacze cały czas analizują ten niezwykły grobowiec i teraz udało im się odkryć kolejne jego tajemnice. By zbadać zawartość zapieczętowanej budowli, archeolodzy wprowadzili do szczeliny mikrokamerę. Dzięki poczynionym w ten sposób ustaleniom doszło niedawno do odpieczętowania sarkofagu. Oczom badaczy ukazały się doskonale zachowane zwłoki przykryte całunem, wokół których pozostawiono dary oraz elementy wykorzystywane w procesie przygotowania ciała do pochówku.

Zdjęcie Grobowiec był zapieczętowany przez tysiące lat. Badaczom udało się do niego wejść i zbadać znalezione tam szczątki. / Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli / materiał zewnętrzny

- Prace wykopaliskowe, koordynowane przez urzędnika archeologa Nadzoru Dziedzictwa Archeologicznego obszaru metropolitalnego Neapolu, Simonę Formolę, doprowadziły do wyjątkowego odkrycia zabalsamowanego ciała mężczyzny pochowanego w pozycji leżącej na plecach, w doskonałym stanie zachowania — podano w komunikacie.

Co wykazały badania szczątków znalezionych w grobowcu Cerbera we Włoszech?

Co wykazały analizy szczątków mężczyzny? Prawdopodobnie należą one do założyciela rodu, dla którego zabudowano grobowiec Cerbera. Mężczyzna ten najpewniej cieszył się wysoką pozycją w swojej społeczności. Analizy laboratoryjne próbek pobranych z pochówku sugerują ponadto, że ciało mogło być smarowane olejkami na bazie absyntu i komosy dla lepszej konserwacji.

Dzięki odkryciu archeolodzy dowiedzieli się także więcej na temat praktyk dotyczących szykowania ciał do pochówku w tamtych czasach i związanych z tym innych rytuałów pogrzebowych. Ustalono na przykład, że przykładano dużą wagę do odpowiedniej „opieki nad zmarłymi”. Obecnie trwają badania DNA próbki pobranej ze zwłok pochowanego w grobowcu Cerbera mężczyzny oraz analizy tkaniny, którą przykryte było ciało.

- Dalsze badania archeologiczne oraz pobieranie próbek i analiza laboratoryjna w nadchodzących miesiącach przyniosą dodatkowe interesujące dane nie tylko ze wspomnianego sarkofagu, ale także z otaczającej go nekropolii. Dane te będą przydatne w rekonstrukcji historycznego i społecznego kontekstu starożytnej społeczności tych okolic, na temat której wciąż jest wiele do odkrycia — wyjaśnili badacze.