Aby nabyć ten przedmiot, potrzebny jest jednak bardzo zasobny portfel, ponieważ obecnie licytacja osiągnęła już 1,2 mln dolarów, a wartość miecza szacuje się na nawet 3 mln dolarów i ostatecznie spodziewać można się nawet wyższej kwoty.

To część historii kina

Ten niezwykły rekwizyt został skonstruowany z części starego aparatu fotograficznego z lat 50., elementów dawnego kalkulatora cyfrowego oraz innych drobnych komponentów. Choć do filmu powstało kilka mieczy świetlnych dla różnych postaci, właśnie ten egzemplarz brał udział w scenach pojedynków między Vaderem a Skywalkerem.

Miecz został zaprojektowany z dołączoną ostrą częścią imitującą klingę. Pomimo upływu lat i widocznych śladów użytkowania, pozostaje jednym z najbardziej pożądanych rekwizytów z oryginalnej trylogii.

Podczas kręcenia scen pojedynków w Imperium kontratakuje, aktorzy Mark Hamill i David Prowse trenowali pod okiem koordynatora kaskaderskiego Petera Diamonda, co wymagało od rekwizytów dużej wytrzymałości.

Uchwyty, które w pierwotnej wersji były przyklejone, często odrywały się podczas dynamicznych scen, więc później wzmocniono je małymi śrubkami. Niezły stan, w jakim zachował się ten egzemplarz, jest więc jeszcze bardziej imponujący.

"Powrót Jedi" i dalsze losy

Zwłaszcza że ten sam miecz służył także w produkcji "Powrotu Jedi", będąc główną bronią Dartha Vadera w scenach pojedynków. Choć powstały też wersje zapasowe, żadna z nich nie była zbudowana z części lamp błyskowych M.P.P., co czyni oryginał wyjątkowym pod względem wizualnym i historycznym. Dla fanów kina i kolekcjonerów filmowych artefaktów miecz świetlny Dartha Vadera to prawdziwa perełka, będąca nie tylko rekwizytem, ale jednocześnie ikoną popkultury.

