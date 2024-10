Kurhan znaleziony w Riedlingen niedaleko Dunaju w południowo-zachodnich Niemczech należy do tak zwanych "kurhanów książęcych", datowanych na okres między 620 a 450 r. p.n.e. W tym czasie takie monumentalne grobowce budowane były dla najwyższych warstw społecznych, wbrew nazwie nie grzebano w nich tylko wodzów, ale także m.in. wojowników i innych członków elit społecznych.

Grobowce te były często tworzone z drewnianych lub kamiennych komór, a ich budowie towarzyszyły liczne rytuały. Były one projektowane nie tylko po to, aby oddać hołd zmarłemu, ale również, by podkreślić prestiż rodziny.

Grobowiec został zakonserwowany dzięki unikalnym warunkom terenowym

Wyjątkowość odkrytej komory polega na jej niemal pełnym zachowaniu, co zawdzięcza specyficznym lokalnym warunkom hydrologicznym. Woda gruntowa, w której zanurzone były elementy drewniane, skutecznie chroniła je przed rozkładem przez ponad dwa tysiąclecia. "Nowoodkryta komora grobowa to wyjątkowe świadectwo naszego bogatego dziedzictwa historycznego. Jest wciąż w pełni zachowana, 2,6 tys. lat po swojej budowie" - powiedziała Andrea Lindlohr, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Badenii-Wirtembergii.

Drewniana komora grobowa, skonstruowana z masywnych dębowych desek, znajdowała się jedynie 70 centymetrów pod powierzchnią ziemi. Miała wymiary około 3,4 metra szerokości i 4 metry długości, ze ścianami o wysokości 1 metra. Dach komory, zbudowany z warstw grubo ciosanych desek, prawdopodobnie został skonstruowany w taki sposób, aby uniemożliwić ograbienie grobowca, co jednak nie całkiem się udało - ślady włamania odnaleziono w jednym z narożników grobu.

Znaleziska wskazują na elitarny pochówek

Pomimo splądrowania grobowca, archeolodzy odnaleźli w nim fragmenty brązu i żelaznych gwoździ, które sugerują, że w grobie mógł znajdować się czterokołowy rydwan, znany z innych okolicznych pochówków kultury celtyckiej. Wstępna analiza dobrze zachowanych kości ludzkich wskazuje, że grób należy do młodego mężczyzny w wieku od 15 do 20 lat.

Oprócz głównego pochówku, wokół kurhanu odkryto szczątki innego mężczyzny, w wieku od 25 do 35 lat, który został pochowany prawdopodobnie około 500 r. p.n.e. Jego pochówek był ozdobiony dwoma brązowymi fibulami oraz niewielkim kawałkiem kryształu górskiego, co sugeruje, że również była to prominentna osoba w celtyckiej społeczności.

Profesor Dirk Krausse z Urzędu ds. Ochrony Zabytków w Stuttgarcie zaznaczył, że komora grobowa z Riedlingen jest niezwykle cenna dla archeologii. "Naukowe znaczenie tego współcześnie zbadanego i w pełni zachowanego celtyckiego grobowca wykracza daleko poza granice Badenii-Wirtembergii i południowych Niemiec" - dodał. Znalezisko daje wyjątkową okazję do zgłębienia wiedzy o życiu, obyczajach i strukturze społecznej Celtów.

Eksperci kontynuują wykopaliska, aby zakończyć prace przed końcem roku. Ich celem jest pełniejsze zrozumienie, kim były osoby pochowane w tym miejscu i jakie znaczenie miały dla ówczesnej społeczności.

