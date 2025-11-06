Zmiany na Wawelu. Nowości dla zwiedzających

Krakowski Wawel przechodzi zmiany - otworzono kilka nowych tras dla turystów, inne części założenia są poddawane badaniom, a jeszcze kolejne przechodzą metamorfozy. Od ponad roku trwają prace przy Zbrojowni Wawelskiej, części założenia, która słynie z cennej ekspozycji militarnej. Wkrótce turyści będą mogli zobaczyć to miejsce w odświeżonej wersji.

- Zbrojownia zyska nową odsłonę - z nowoczesnym oświetleniem, nowymi gablotami i ekspozycją militarną, która należy do najcenniejszych w Polsce - informuje na Facebooku Zamek Królewski na Wawelu.

Zbrojownia Wawelska przeszła metamorfozę. Kiedy otwarcie?

Nowa aranżacja przestrzeni Zbrojowni Wawelskiej nie tylko uwzględnia eksponaty militarne, ale także obrazy, portrety i tkaniny, co nadaje wystawie bardziej kompleksowy charakter. Celem jest stworzenie ekspozycji, która będzie przyciągać turystów równie mocno, jak popularny Skarbiec Koronny.

- Przestrzeń została zaaranżowana w nowoczesny sposób, będziemy w niej pokazywali znacznie więcej obiektów i nie mają one wyłącznie militarnego charakteru - powiedział Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, podaje "Gazeta Krakowska".

Rozwiń

Z oficjalnej strony Zamku Królewskiego na Wawelu możemy dowiedzieć się, że Zbrojownia będzie czynna od 28 listopada 2025 r. Przez pierwsze trzy dni od otwarcia obiekt będzie można zwiedzić bezpłatnie.

- W ostatni weekend listopada w całkowicie nowej odsłonie udostępniona zostanie ekspozycja Królewskiej Zbrojowni - jedno z niezwykle ważnych miejsc Zamku Królewskiego na Wawelu. W nowoczesny i interesujący sposób opowiedziana zostanie historia rycerstwa, uzbrojenia oraz królewskiego splendoru - podano na stronie Wawelu.

Zwiedź Zamek Królewski na Wawelu bezpłatnie. Darmo Listopad 2025

Dodatkowo udostępnione zostaną dwa podziemne pomieszczenia z pozostałością romańskiej wieży obronnej z XII wieku. Tutaj turyści będą mogli zajrzeć po raz pierwszy.

- Nowością będzie także udostępnienie dwóch podziemnych pomieszczeń o charakterze rezerwatu - m.in. z reliktami romańskiej wieży obronnej (tzw. stołpu) z I poł. XII wieku, najstarszej znanej budowli na wzgórzu wawelskim - zaznaczono w komunikacie dotyczącym postępów w pracach.

Wawel uczestniczy w kolejnej odsłonie akcji "Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich". Warto więc zwrócić uwagę na harmonogram i bezpłatnie zwiedzić mury słynnego zamku. Wstęp odbywa się na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych do pobrania w kasach oraz online.

''Wydarzenia'': Rewolucja w lotach z Krakowa. Zwiększone limity płynów w bagażu Polsat News Polsat News