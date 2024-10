Polska to kraj pełen ciekawych miejsc, które zachwycają swoim urokiem i fascynującą historią. Działania podejmowane na rzecz ratowania, odnawiania i uświetniania tych skarbów są nie tylko niezwykle cenne, ale także pożądane przez lokalne społeczności oraz turystów.

Dzięki takim inicjatywom te unikatowe zakątki mogą nadal edukować, inspirować i zachwycać kolejne pokolenia. Do zrewitalizowanych terenów można teraz oficjalnie dołączyć kolejny z nich - tym razem w Krakowie.

Nowa atrakcja w Krakowie. Już można korzystać

Kraków to miasto o bogatej historii i niezwykłym dziedzictwie kulturowym, które zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Liczne zabytki, takie jak majestatyczny Zamek Królewski na Wawelu, Rynek Główny czy Kościół Mariacki, przyciągają turystów z całego świata, stanowiąc dowód niegdysiejszej świetności miasta i jego kluczowej roli w historii Polski.

Ciekawym punktem na mapie Krakowa jest też Kopiec Kościuszki z największą fortyfikacją Twierdzy Kraków - fortem 2 Kościuszko. W niedzielę 13 października oficjalnie otwarto zrewitalizowany teren wokół tego założenia. Cel całego projektu rewitalizacji to przywrócenie do użytku zniszczonych po II wojnie światowej Bastionów I-III Fortu Kościuszko, dzięki ich przystosowaniu do funkcji ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zaznacza Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

- Projekt nie zakładał pełnej odbudowy bastionów, zrekonstruowane zostało jedynie niewielkie pomieszczenie studni, oraz skazamatowany prawy bark Bastionu II. W ramach inwestycji odkryte zostały i zabezpieczone relikty oryginalnych fortyfikacji (kaponier, hangarów, potern, murów bastionów, itp.) wraz z ich uczytelnieniem i wykonaniem prac konserwatorskich, dzięki czemu uporządkowany został teren u podnóża jednego z symboli Krakowa, miejsca wizyt wielu turystów i mieszkańców Krakowa, tj. Kopca Kościuszki - przekazał zarząd.

Kopiec Kościuszki i fort. Efekty rewitalizacji

Przeszło 10-letnie prace nadzorował Miejski Konserwator Zabytków, a koordynował Zarząd Budynków Komunalnych, przy udziale środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz funduszy europejskich (w ramach RPO województwa małopolskiego). W projekt i inwestycję zaangażowani byli też pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej, szczególnie kierunek architektura krajobrazu Wydziału Architektury.

- Po latach można wreszcie powiedzieć: mamy to! W jeszcze niedawno niedostępnym, zarośniętym krzewami i pokrzywami, pokrytym rozpadlinami i zwałami gruzu miejscu od niedzieli będzie można do woli korzystać ze słońca, a wieczorami - po rzucie oka ze szczytu kopca na nocny Kraków - przechadzać się alejkami i cieszyć oko iluminacją fortu - podaje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Odwiedzający mogą też zobaczyć zdjęcia, jak wyglądał fort lata temu, przy alejkach mają też pojawić się tablice edukacyjne. Jak wspomina komitet, do parku warto wybrać się nie tylko w dzień, ale i wieczorem - teren jest bowiem pięknie oświetlony.

Atrakcje Krakowa. Nowy park przy Kopcu Kościuszki

Park przy forcie stał się więc kolejnym wartym odwiedzenia miejscem w Krakowie i powodem, by wybrać się na Kopiec Kościuszki. Wzgórze z fortem samo w sobie jest punktem o szczególnych walorach widokowych i historycznych, a park dodaje temu terenowi dodatkowego uroku i umożliwia rekreację.

Terenem parku będzie od teraz opiekował się Zarząd Zieleni Miejskiej. To jednak nie będzie tylko kolejny zielony akcent na mapie Krakowa, ale i miejsce służące organizacji wydarzeń.

- Będzie też miejsce dla wystaw plenerowych, a nawet coś na kształt amfiteatru - zaznacza Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.