Uciekali przed atakiem, ukryli w ziemi skarb. Właśnie go odnaleziono

W Górach Bukowych na Węgrzech dokonano odkrycia skarbu liczącego ok. 2700 lat. Składa się on z ponad 60 elementów. Znaleziska powiązano z zaatakowaniem wioski przez Scytów. Archeologiczne dowody wskazują na to, że najechana osada była ważnym ośrodkiem w epoce żelaza.

Badacze odnaleźli pozostałości spopielonej wioski sprzed naszej ery i zakopany na jej terenie skarb. Zdj. ilustracyjne. /123RF/PICSEL