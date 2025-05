Kraków, miasto pełne historii i kultury, od lat przyciąga tłumy turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. To miejsce, w którym nowoczesność spotyka się z tradycją, a na każdym kroku można natknąć się nie tylko na ofertę dostosowaną do obecnych wymagań podróżnych, ale i na zaadaptowanego pod turystów ślady przeszłości. Spacerując po krakowskim Rynku, odwiedzając Sukiennice, Kościół Mariacki czy Kazimierz, trudno nie poczuć wyjątkowej atmosfery tego miejsca.

Jednak to Wawel i posadowiony na nim Zamek Królewski, monumentalna twierdza górująca nad Wisłą, pozostaje centralnym punktem na mapie każdego zwiedzającego Kraków. Zamek Królewski na Wawelu to nie tylko dawna siedziba polskich królów, ale i miejsce, gdzie historia Polski nabiera rzeczywistych kształtów - wszystko dzięki coraz bardziej rozbudowywanym wystawom. Teraz dołącza do nich nowa trasa.