Nowa linia kolejowa w Małopolsce. Sam przejazd będzie atrakcją

Nowa linia będzie budowana w ramach projektu "Podłęże-Piekiełko". Trasą będą poruszać się pociągi jadące od Krakowa w kierunku Limanowej i Nowego Sącza. Ponad 8-kilmetrowy odcinek torów (podobnie jak cała linia "Podłęże-Piekiełko") będzie dostosowany do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

W tym miejscu linia kolejowa przebiegać będzie przez malownicze tereny podgórskie. Tory poprowadzone będą przez dwa tunele (3,8 km i 1 km długości), mosty i wiadukty kolejowe. Już samo to sprawia, że w połączeniu z pięknymi widokami sama trasa może być atrakcyjna turystycznie, zwłaszcza w dobie udogodnień, którymi PKP zachęca do podróży rodziny z dziećmi. Co istotne z punktu bezpieczeństwa, wszystkie skrzyżowania z lokalnymi drogami będą bezkolizyjne.

Linia kolejowa Szczyrzyc - Tymbark

- W ramach inwestycji wybudowana będzie także sieć trakcyjna i cyfrowy system sterowania ruchem pociągów, dostosowany do najnowszych standardów europejskich - poinformowało PKP PLK. Powstanie także nowy przystanek kolejowy Stróża koło Dobrej. Będzie wyposażony w wiaty, ławki, gabloty informacyjne i stojaki rowerowe. Dzięki pochylni i ścieżkom naprowadzającym peron będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Szybciej z Krakowa do Zakopanego

Projekt Podłęże-Piekiełko to największa inwestycja kolejowa w południowej części naszego kraju. Co ciekawe, pomysł budowy sięga jeszcze czasów zaboru austriackiego i pamięta początki XX w. (wówczas podpisano pierwsze dokumenty). Harmonogram prac ogłoszono w październiku 2023 r.

Modernizacja pierwszych fragmentów zakończy się już w przyszłym roku, a cała linia gotowa będzie w 2030 r., łącząc Kraków z Podhalem i Sądecczyzną. Pozwoli to skrócić czas przejazdu ze stolicy województwa małopolskiego do Nowego Sącza do 60 min (obecnie ponad 3 godziny), do Zakopanego zaś do 90 min (obecnie to 3 godziny 51 minut). Jak przekazało PKP PLK, szacowany koszt budowy to ponad 2 mld zł netto i sfinansowany będzie ze środków budżetowych.

