20 nowych atrakcji w Polsce. Idealny plan na majówkę i długi weekend

SkyWalk Serce Poronina - spacer w chmurach

Nowa ścieżka widokowa na Polanie Zgorzelisko w Poroninie to coś więcej niż panorama Tatr. To 854 metry drewnianych kładek zachęcających do spaceru pośród koron drzew, zakończone dwoma tarasami ze szkła i zjazdami, które potrafią przyspieszyć tętno. Miejsce w pełni dostępne także dla osób z niepełnosprawnością.

Ze Sky Walk Poronin będzie można podziwiać Tatry SkyWalk sp. z o.o. materiały prasowe

Rowerem po niebie - Muszyna z podniebną atrakcją

Jeśli wydaje się Wam, że już nic nie może zaskoczyć, Muszyna mówi: „Potrzymaj mi kierownicę”. Podniebna trasa rowerowa, zawieszona nad doliną Popradu, to aktywność fizyczna, którą można uprawiać napawając się wspaniałymi widokami. Sama miejscowość ma jednak do zaoferowania znacznie więcej, m.in. świeżo odrestaurowany zamek czy imponujące ogrody tematyczne.

Zamek w Muszynie na tle górskiejgo krajobrazu ZOFIA BAZAK East News

Varso Tower - Warszawa z perspektywy dachu Europy

W samym sercu stolicy otwarto najwyżej położony taras widokowy w Unii Europejskiej. 53. piętro Varso Tower oferuje widok na 360 stopni - od zabytkowego Starego Miasta po biznesowe centrum Warszawy. Punkt obowiązkowy nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców stolicy.

Varso Tower to obecnie najwyższy wieżowiec w Polsce. Anty000 - Own work, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji - Bielsko-Biała

Nowoczesne centrum multimedialne w Bielsku-Białej pozwala zajrzeć za kulisy polskiej animacji (Bolek, Lolek, Reksio) i samemu stworzyć własny film rysunkowy. Technologii tu nie brakuje, ale atmosfera jest głównie nostalgiczna.

Hopa Lupa - Łódzki gigant pod dachem

Galeria Nowa Sukcesja w Łodzi zyskała nowego, bardzo energicznego lokatora. Hopa Lupa to jeden z największych parków rozrywki indoor w Europie - z parkiem trampolin, torem gokartowym, parkiem linowym i automatycznym lunaparkiem.

Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach

To miejsce z duszą i zapachem starego metalu. Ponad 500 eksponatów - od rowerów z XIX wieku po motocykle Harley-Davidson i samochody z epoki PRL. Wystawa „Kapsuła czasu” pokazuje pojazdy przed renowacją - czyli dokładnie tak, jak znaleziono je w stodołach i szopach. Gratka dla fanów techniki i historii.

Wieża widokowa w Wiśle - ścieżka w koronach drzew

Wisła, znana głównie z Adama Małysza, zyskuje atrakcję godną światowych kurortów. Drewniana ścieżka na szczycie Wierchu Skolnity prowadzi 35 metrów nad ziemią, wijąc się wśród beskidzkich drzew. Po drodze czekają platformy edukacyjne i punkty widokowe - idealne na majowy spacer z rodziną.

Nowe Muzeum Narciarstwa w Wiśle

Skoro już jesteśmy w Wiśle - druga nowość to nowoczesne muzeum sportów zimowych. Z multimedialną ekspozycją, interaktywnymi stacjami i oczywiście pokaźnym działem poświęconym legendzie - Adamowi Małyszowi. Tak się powinno opowiadać o sportowej historii.

Taras widokowy w Wolinie - modrzewiowa perła

W marcu w Wolinie otwarto nową wieżę widokową - drewnianą konstrukcję stylizowaną na żaglowiec, z której można podziwiać Zalew Szczeciński, a nawet wybrzeże klifowe. Dla entuzjastów morskich klimatów i fotografii krajobrazowej to zdecydowanie obowiązkowy przystanek.

Świętokrzyska Zagroda Kultury HARMONIA

W Hucie Szklanej powstała wystawa, która w niesamowicie ciekawy, interaktywny sposób prezentuje zabudowę oraz klimat XIX-wiecznej wsi. Cztery pory roku pokazane przez życie Władzia i Mani to emocjonująca lekcja historii i folkloru. To muzeum angażuje wszystkie zmysły.

Kolejkowo w Jeleniej Górze - modelarstwo na żywo

Zwiedzający mogą przyglądać się pracy 20 modelarzy i dowiedzieć się, jak powstają pociągi, miasteczka i scenki rodem z mikroskopijnego świata. To aż 680 mkw powierzchni do zwiedzania, która powstała w wyniku 57-letniej tradycji modelarskiej regionu. Można tu podziwiać w miniaturze m.in. ratusz jeleniogórski, kamienice, dworzec kolejowy i Bramę Wojanowską.

„Wawel Podziemny. Lapidarium” - Kraków z nowej strony

Zamek Królewski na Wawelu udostępnił zwiedzającym zupełnie nowe podziemia. Wystawa „Lapidarium” prezentuje fundamenty gotyckich budowli, średniowieczne relikty i... studnię, która budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Idealne dla tych, którzy myślą, że Wawel znają już na wylot.

Zamek Królewski na Wawelu 123RF/PICSEL

Fabryka Czekolady Wedla - smakowita historia w Warszawie

Jakiś czas temu w Warszawie ruszyło coś dla łasuchów i estetów. Fabryka Czekolady E. Wedel otworzyła nowoczesne muzeum, w którym zobaczymy proces produkcji od ziarenka do tabliczki. A wszystko to w oprawie zapachów, interaktywnych wystaw i panoramicznego tarasu.

Aromatorium - podpoznańska podróż w świat zapachów

Pod Poznaniem rusza miejsce, które pachnie przygodą. Aromatorium to multimedialne muzeum poświęcone zapachom - z laboratoriami, eksperymentami i strefą odpoczynku. Nauka w bardzo ciekawym wydaniu i otoczeniu Biblioteki Zapachów w Owińskich.

Nowy szlak „Karkonosze do odkrycia” - Karpacz

Nowa trasa turystyczna, która pozwala odkrywać przyrodę i obcować z kulturą regionu Karpacza. Tablice informacyjne, punkty widokowe i niespieszny rytm spaceru sprawiają, że to świetny wybór dla tych, którzy chcą poznać Sudety z bliska, ale bez zadyszki.

Karpacz Zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Fabryka Wody w Szczecinie - aquapark 2.0

Nie tylko baseny i zjeżdżalnie, ale też ścieżki edukacyjne, laboratoria i wystawy. Fabryka Wody to nowoczesny kompleks łączący naukę z wodnym szaleństwem. Dzieci zachwycone, dorośli zdziwieni, że można się tyle nauczyć w kostiumie kąpielowym.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon - Kraków przyszłości

Wreszcie otwarte! Cogiteon to interaktywna wystawa o człowieku oraz nowoczesna przestrzeń edukacyjna z akademią dziecięcą, laboratoriami i miejscem na relaks. Jeśli Centrum Nauki Kopernik jest dla Was za daleko, Kraków zaprasza.

Cogiteon to niezwykła przestrzeń, która jest pełna atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Wieża widokowa na górze Kamionna

Beskid Wyspowy też dorzuca swoje trzy grosze. Kamionna zyskała nową wieżę widokową, z której widać aż po Tatry. To świetny punkt startowy dla pieszych wędrówek i szybki sposób na reset.

Park Legend w Nowej Słupi

Województwo świętokrzyskie wraca do korzeni - dosłownie. Park Legend to interaktywna przestrzeń, w której ożywają podania o czarownicach, diabłach i świętych górach. Wszyscy będą oczarowani, co potwierdzają wysokie oceny tego miejsca (4,8 na Google).

Majówka nie musi oznaczać grilla na balkonie. Polska ma do zaoferowania mnóstwo nowości - wystarczy sięgnąć po mapę, odrobinę odwagi i... kilka dni wolnego. Niech ten rok stanie się pretekstem do tego, by na nowo zakochać się w podróżach po kraju. W końcu, jak głosi jedno z turystycznych haseł: „Cudze chwalicie, swego nie znacie - czas to zmienić”.

Hossoland - „Energylandia Północy” w Brojcach

Ten gigantyczny park rozrywki na Pomorzu Zachodnim robi wrażenie nie tylko skalą, ale i pomysłem. Cztery krainy tematyczne - od baśniowej Doliny Smoków po nordycką ziemię Wikingów - oferują ponad 50 atrakcji, które zadowolą zarówno rodziny, jak i fanów adrenaliny. Wszystko to w otoczeniu malowniczej przyrody i zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Kołobrzegu. Ma ruszyć już w maju.

