Nowa atrakcja koło Zakopanego. Tatry zobaczysz z zupełnie nowej perspektywy

W ostatnim czasie kolejne wieże widokowe powstają jak grzyby po deszczu. Po tym, jak turyści zachwycili się wybudowaną na Słowacji w Dolinie Bachledowej ścieżką w koronach drzew i u nas zaczęły pojawiać się tego typu atrakcje. Niedawno informowaliśmy o 29-metrowej wieży widokowej na górze Kamionna w Beskidzie Wyspowym, z której widoki można podziwiać od 5 stycznia 2024 roku. Inne większe wieże można zwiedzić m.in. w Krynicy-Zdroju, Ciężkowicach (koło Tarnowa), Waksmundzie, Starym Sączu czy Świeradowie-Zdroju. Inwestorzy tej ostatniej postanowili zapewnić turystom również widok na Tatry.

Ścieżka w koronach drzew w pobliżu Zakopanego

Sky Walk Poronin - bo taką nazwę będzie nosiła nowa atrakcja - będzie największym szklanym tarasem w Polsce, z którego będzie można zrobić niezapomniane zdjęcie na tle Tatr. Ścieżka w koronach drzew powstaje na Polanie Zgorzelisko w podhalańskiej Wsi Małe Ciche w gminie Poronin. To zaledwie 15,5 - 17,5 km drogi samochodem od Zakopanego w kierunku wschodnim (za Murzasichle).

Zdjęcie Koło Zakopanego powstaje nowa, schowana w drzewach wieża widokowa / SkyWalk sp. z o.o. / materiały prasowe

Kładka o nachyleniu 6 st. i ok. 2,5 metra szerokości będzie miała łącznie 854 metry. Podczas spokojnego spaceru będzie można zapoznać się z lokalnymi ciekawostkami i legendami, a dla tych, którzy chcą zaznać więcej emocji, na samej górze czeka szklany taras, a także ekstremalny podwieszany plac zabaw wzorowany na pajęczych sieciach i kokonach. SkyWalk sp. z o.o. zapewnia, że całość będzie dopasowana do otaczającego krajobrazu tak, aby nie tworzyć dominanty. Zresztą nie będzie takiej potrzeby, ponieważ lokalizacja ma zapewnić bardzo dobre warunki do obserwacji najwyższych polskich gór.

Ostateczny kształt nawiązuje do tradycji góralskich w Poroninie i jego okolicy. Jednym z podstawowych elementów graficznych i równocześnie ważną tradycyjną symboliką jest serce góralskie, które łączy w sobie naturę, miłość człowieka do niej oraz ich wzajemne współistnienie. Charakterystyczne rozety, motywy kwiatowe i geometryczne oraz silnie zakorzeniona symbolika chrześcijańska nadają mu niepowtarzalny, ponadczasowy i miły dla oka charakter. Motyw serca wywodzi się z długich tradycji życia u podnóży Wysokich Tatr i jest jednoznacznie związany z tym regionem. Przekazał inwestor w komunikacie

Zdjęcie Kształt nawiązuje to motywu góralskiego serca / SkyWalk sp. z o.o. / materiały prasowe

Spokojny spacer lub z nutką adrenaliny

Cała trasa zaczynać się będzie na wysokości 1075 m n.p.m. Po krótkim spacerze na turystów czeka dolny taras widokowy ze szklanym balkonem. Tu będzie można wybrać sposoby, którymi można dojść na sam szczyt. Pierwszy to łagodna ścieżka zaprojektowana dla tych, którzy chcą spokojnie spacerować i cieszyć się otoczeniem drzew (dostosowana dla rodzin z wózkami i osób z niepełnosprawnościami). Tu właśnie będzie można poznać regionalną kulturę i tradycje. Drugi sposób dedykowany jest tym, którzy chcą poczuć więcej adrenaliny - to skróty, które będą prowadziły po specjalnych siatkach, po których będzie się nawet można wspinać.

Zdjęcie Dolny taras widokowy ze szklanym balkonem / SkyWalk sp. z o.o. / materiały prasowe

Po dostaniu się na szczyt, chwili odpoczynku i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, będzie można również wybrać dwa sposoby zakończenia zwiedzania. Pierwszy, to zejście tą samą ścieżką. Drugim rozwiązaniem będzie zjazd ze zjeżdżalni. - Tym razem postawiliśmy na 2 zjeżdżalnie umiejscowione obok siebie - dzięki temu nasi Goście będą mogli urządzać wyścigi - informuje SkyWalk sp. z o.o.

Kiedy otwarcie i czy będzie można tam zaparkować samochód?

Jak przekazała Gazeta Krakowska, dojeżdżając samochodem na miejsce, będzie można zostawić go na parkingu stacji narciarskiej (i podjechać wyciągiem). Natomiast główny parking inwestycji zlokalizowany będzie przy górnej stacji wyciągu narciarskiego. Inwestor przewiduje, że dziennie atrakcję może odwiedzać nawet 3 tys. osób. Jeśli będzie taka potrzeba, dopuszcza się poszerzenie miejsca dla samochodów. Pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ale gmina planuje też uruchomienie busów, które będą dowoziły turystów na miejsce.

Przewidywany termin otwarcia to przełom tego roku, nie podano jeszcze konkretnej daty. Ta w najbliższych miesiącach ma się pojawić na stronie internetowej i mediach społecznościowych.

Zdjęcie Wejście na dolny taras / SkyWalk sp. z o.o. / materiały prasowe

Zdjęcie Widok z dolnego tarasu na górną część scieżki / SkyWalk sp. z o.o. / materiały prasowe