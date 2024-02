Niemożliwe, że to nie spada! One Za'abeel to triumf inżynierii

Dubaj jest pełen przyciągających wzrok drapaczy chmur, ale nawet na tym tle ukończony właśnie One Za'abeel mocno się wyróżnia. Projekt przybiera formę dwóch sąsiadujących ze sobą wież o wysokości 235 i 305 metrów, "wyrastających" z dużego płaskiego budynku z zielonym dachem, które podtrzymują poziomą sekcję mostu o nazwie The Link, tworząc tym samym najdłuższy wspornik na świecie. Mierzy on 230 metrów długości, z czego 66 metrów to część wystająca poza budynki i zawieszony jest nad ruchliwą autostradą na wysokości 100 metrów.



The Link dosłownie unosi się w powietrzu

Na szczycie kompleksu Link znajdują się basen typu "infinity" oraz punkty widokowe, z których roztacza się przepiękny widok na miasto, w tym najwyższy budynek na świecie, czyli mierzące 828 m wysokości Burdż Chalifa. W jego wnętrzu znajdują się kolejne punkty widokowe, a także restauracje i strefy wypoczynkowe, a służy też oczywiście jako łącznik między wieżowcami. I chociaż efekt jest piorunujący, to jak przekonują projektanci, jego osiągnięcie było prawdziwym architektonicznym wyzwaniem.

Zdjęcie Pozioma sekcja była wyzwaniem, podnosili ją na miejsce 12 dni / Nikken Sekkei / materiały prasowe

Zdjęcie Na wysokości 100 metrów, nad ruchliwą autostradą - to dopiero widoki / Nikken Sekkei / materiały prasowe

Dwie wieże z Dubaju

Oba drapacze chmur zostały na przykład celowo zbudowane z lekkim nachyleniem, aby po przyspawaniu łącznika, jego dodatkowy ciężar stopniowo przywracał wieże do pionu. Co więcej, The Link musiał zostać podzielony na dwie części przed umieszczeniem na miejscu, co odbywało się za pomocą hydraulicznego systemu podnoszenia wyposażonego w aż 24 podnośniki.



Mówimy bowiem o konstrukcji, która waży łącznie ponad 9,2 tys. ton. Pierwszy odcinek, ważący około 8500 ton, był podnoszony na wysokość 100 metrów w ciągu 12 dni, a drugi, ważący 900 ton, wymagał czterodniowej procedury.



66-metrowy wspornik jest obecnie najdłuższym na świecie, tworząc iluzję unoszenia się w powietrzu. Został on stworzony przy użyciu solidnego systemu konfiguracji rurowej, którego główne stalowe elementy ułożone są we wzór sieci rombowej wyjaśniają architekci.

Co ciekawe, One Za'abeel nie jest jednak pierwszym drapaczem chmur wykorzystującym konstrukcję poziomą, bo wystarczy tylko wspomnieć o równie imponującym chińskim Raffles City Chongqing i singapurskim Marina Bay Sands (oba zaprojektowane przez Moshe Safdiego).