Spektakularna atrakcja na Pomorzu Zachodnim. Wkrótce otwarcie

Wieża widokowa w Wolinie wreszcie została ukończona. Wkrótce - 23 marca - nadejdzie oficjalne otwarcie tej ciekawie wyglądającej budowli, która umożliwi chętnym podziwianie urzekającej panoramy. Spektakularna konstrukcja powstawała ponad cztery lata.

- Ponad 42 metry nad poziomem morza, taką widoczność mamy na tarasie widokowym wolińskiej wieży. Widoki zapierają dech w piersiach, o czym przekonają się Państwo już niebawem - zachęca Gmina Wolin na stronie internetowej i Facebooku.

Wieża widokowa w Wolinie. Udogodnienia dla niepełnosprawnych i piękny widok

Wolin, polska wyspa na Morzu Bałtyckim od lat przyciąga wielu turystów, tak samo jak leżące na niej miasto o tej samej nazwie. Miejsce znane jest m.in. z popularnych kąpielisk, parku narodowego, Centrum Słowian i Wikingów oraz Festiwalu Słowian i Wikingów, zagrody żubrów i powojennych reliktów.

Reklama

Teraz do grona atrakcji wyspy dołączyła ogromna wieża widokowa w mieście Wolin, która wzbudza zainteresowanie już z daleka - obiekt zauważyć można podczas przejazdu drogą S3. Wieża stanęła w wolińskim parku miejskim przy ulicy Parkowej, nieopodal posągu Trygława, jednego z najważniejszych bóstw Słowian połabskich i pomorskich.

Z tarasu widokowego rozciąga się widok na Zalew Szczeciński, Wolin i Police. Jak podkreśla burmistrz Wolina Ewa Grzybowska, to jedyna taka atrakcja turystyczna na wyspie Wolin i w regionie. W dodatku to pierwszy w Polsce tego typu obiekt, który został w sposób szczególny przystosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. Burmistrz wskazała, że zastosowano pionierskie rozwiązania w skali kraju.

- Nie tylko zapewni możliwość wjazdu na wieżę za pomocą wózka, ale również zamontowane zostaną specjalne barierki ułatwiające korzystanie z atrakcji. Dodatkowo wieża będzie wyposażona w piktogramy oraz informacje napisane alfabetem Braille’a dla osób niewidomych i niedowidzących. Planowane są również audiodeskrypcje opisujące widok ze szczytu wieży - wymienia wolin24.pl.

Wiele lat pracy i ogrom wyzwań. Wieża widokowa w Wolinie jest już gotowa

Drewniana wieża widokowa w Wolinie to projekt ambitny. Początkowo miała wyglądać inaczej, jednak pierwotny zamierzenia zmodyfikowano. Ogromna, ponad 30-metrowa ażurowa struktura w stylu marynistycznym pochłonęła mnóstwo czasu i pieniędzy, zanim udało się ją dokończyć. Finalnie charakterystyczna konstrukcja przypomina statek i nawiązuje do historii Wolina. Inwestycja kosztowała ponad 4,4 mln zł.

- Inwestycja powstaje w ramach projektu pn. "Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne" realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt całkowity budowy wieży: 4 417 736,96 zł - podała Gmina Wolin.

Podczas prac końcowych firma zajmująca się budową wieży wyjaśniła, z czego powstała konstrukcja i jak rozplanowano udogodnienia dla niepełnosprawnych.

- Jest to jedna z największych struktur, jakie kiedykolwiek postawiliśmy. Użyliśmy do niej 230 metrów sześciennych drewna modrzewiowego, które idealnie pasuje do takich zewnętrznych projektów. Samo wykonanie barier zaplanowaliśmy na około 2 kilometry, ponieważ będą one rozlokowane po obu stronach podjazdu i na dwóch różnych wysokościach - powiedział Robert Kubiak, reprezentant firmy wykonawczej.

Czy można już korzystać z wieży widokowej w Wolinie? Otwarcie atrakcji w woj. zachodniopomorskim

Już teraz można podziwiać widoki z obiektu - wieża jest czynna od 8 do 17. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpi natomiast 23 marca. Jak podała burmistrz Wolina Ewa Grzybowska, z tym wydarzeniem wiązać się będzie kilka dodatkowych atrakcji.

- Oficjalnego otwarcia inwestycji modernizacji parku, wraz z biciem rekordu Polski oraz wieloma atrakcjami, dokonamy wspólnie z Marszałkiem Olgierd Geblewicz 23 marca br. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Jestem ciekawa, jak Państwo oceniają panoramę naszej gminy, bo według mnie Wolin i okolice są najpiękniejsze - napisała na profilu na Facebooku Ewa Grzybowska.