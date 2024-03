To miejsce jest rajem dla fanów horrorów. Łączy zabawę z edukacją

Hotel Stanley w Kolorado niejako pomógł Kingowi podczas pracy nad jedną z jego słynnych powieści. Był inspiracją dla pisarza w trakcie tworzenia podwalin pod wiele wątków fabularnych, w tym struktury hotelu w "Lśnieniu". Sam Hotel Stanley jest ponadto kojarzony z wysoką aktywnością paranormalną - z obiektem jest związanych wiele opowieści o duchach.

Teraz w rzekomo nawiedzonym przybytku w Estes Park otworzono dodatkową atrakcję. Ma ona przyciągnąć do miasteczka w Kolorado jeszcze większą liczbę turystów, którzy pragną doświadczyć klimatu grozy rodem z horrorów.

Hotelowa lodownia zamieniona na nietuzinkowe muzeum

King i jego małżonka zatrzymali się we wspomnianym obiekcie w Kolorado w 1974 roku. W tym miejscu nakręcono też potem ujęcia do miniserialu "Lśnienie". Dziś przybytek w Estes Park można zwiedzać, a na jego obszarze powstała ponadto dodatkowa atrakcja dla miłośników klimatów jak z horroru.

Właściciel obiektu wpadł na pomysł przeznaczenia starej hotelowej lodowni - pomieszczenia z 1909 r., wykorzystywanego do trzymania tam lodu - do celów stworzenia tam nietypowego muzeum. Tak powstało Międzynarodowe Muzeum Krioniki, które edukuje odwiedzających na temat dziedziny zgłębiającej tajniki głębokiego zamrażania ciał osób, które właśnie zmarły. Wszystko po to, by sprawdzić, czy postęp naukowy pozwoli na ich ożywienie w przyszłości.

Z muzeum współpracuje organizacja Alcor, zajmująca się badaniami nad krioniką. Firma odegrała kluczową rolę w przeniesieniu i odpowiednim zachowaniu centralnego elementu muzeum: zamrożonego ciała Norwega Bredo Morstoela.