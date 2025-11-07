Już w nadchodzący wtorek, 11 listopada o godzinie 19:18 czasu polskiego, rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartuje z bazy Sił Kosmicznych USA w Vandenberg w Kalifornii, niosąc na swoim pokładzie ważny ładunek dla Polski. Misja, oznaczona jako Transporter-15, umożliwi wyniesienie na niską orbitę okołoziemską satelitów ICEYE-X2, wyprodukowanych przez polsko-fińską firmę ICEYE, oraz trzech satelitów polskiej konstelacji PIAST: PIAST-S1, PIAST-S2 i PIAST-M.

Ten start nie tylko podkreśli rosnące ambicje polskiego sektora kosmicznego, ale także wzmocni globalne sieci obserwacji satelitarnej naszej planety. Konstelacja PIAST, rozwijana przez Polską Agencję Kosmiczną we współpracy z Wojskiem Polskim i firmami takimi jak Creotech Instruments, to przełomowy projekt w dziedzinie miniaturowych satelitów CubeSat.

Polskie satelity ICEYE i PIAST lecą na orbitę

PIAST-S1 i PIAST-S2 to satelity optyczne do wysokiej rozdzielczości obrazowania Ziemi, zdolne do rejestrowania szczegółów o rozdzielczości poniżej 1 metra, co pozwoli na precyzyjne monitorowanie terenu. Z kolei PIAST-M, wyposażony w radar SAR (Synthetic Aperture Radar), zapewni obserwacje niezależne od warunków pogodowych i pory dnia. Te satelity, o masie około 10-15 kg każdy, zostaną umieszczone na orbicie o wysokości 500-600 km, tworząc zalążek narodowej konstelacji do szybkiego reagowania na zagrożenia.

Satelita ICEYE-X2, będący częścią globalnej floty ponad 30 radarowych satelitów firmy ICEYE z siedzibą w Finlandii i polskim centrum w Gdańsku, uzupełni tę misję o zaawansowane zdolności SAR. ICEYE, w którym polscy inżynierowie odgrywają kluczową rolę, specjalizuje się w dostarczaniu danych o zmianach na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym, co już teraz wspiera operacje ratunkowe i ubezpieczeniowe na świecie.

Satelity PIAST wzmocnią zdolności wywiadowcze i obronne Polski

Start ICEYE-X2 z Vandenberg, choć pierwotnie planowany na 19 listopada, został zsynchronizowany z realizacją misji Transporter-15. Jak informują przedstawiciele firmy, ta sytuacja podkreśla strategiczne partnerstwo polsko-fińskie w kosmosie. Dzięki nowym przedsięwzięciom kosmicznym, Polska zyskuje dostęp do technologii, która rewolucjonizuje przetwarzanie danych satelitarnych.

Misja ma strategiczne znaczenie dla obu sektorów: wojskowego i cywilnego. W kontekście wojskowym, satelity PIAST wzmocnią zdolności wywiadowcze i obronne Polski, umożliwiając samodzielne monitorowanie granic, infrastruktury krytycznej oraz potencjalnych zagrożeń hybrydowych, co jest kluczowe w obliczu napięć geopolitycznych w Europie.

Cały polski przemysł kosmiczny zaangażowany w projekt PIAST

Trzy satelity konstelacji PIAST to rezultat wspólnych wysiłków całego polskiego sektora space, co doskonale ilustruje nasz ogromny potencjał w tej dziedzinie. Liderem konsorcjum jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), odpowiedzialna za segment naziemny, Centrum Kontroli Misji, dalmierz laserowy, sensory Słońca oraz algorytmy AI. Creotech Instruments dostarczyło platformy satelitarne, systemy komputera pokładowego, komunikacji, orientacji, zasilania i napędu.

Z kolei Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa - opracował systemy napędowe oraz sterownik ECU. Scanway zapewniło teleskopy optyczne dla PIAST-S1 i S2 oraz system akwizycji obrazu, podczas gdy PCO S.A. dostarczyło elementy optyczne i zwierciadła aluminiowe. Centrum Badań Kosmicznych PAN przyczyniło się teleskopem PIAST-M, systemem akwizycji obrazu oraz technologią zwierciadeł, a Instytut Optoelektroniki WAT współpracował przy technologii zwierciadeł aluminiowych.

Dla sektora cywilnego, dane z ICEYE i PIAST posłużą do prognozowania klęsk żywiołowych, zarządzania zasobami naturalnymi i rozwoju rolnictwa precyzyjnego, otwierając drzwi dla polskich startupów i badań naukowych. Ten start nie tylko podnosi prestiż Polski w ESA i NATO, ale także sygnalizuje wejście naszego kraju w erę autonomicznej obecności kosmicznej, z perspektywą dalszych misji orbitalnych w 2026 roku.

