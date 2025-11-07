Ikea już jakiś czas temu zapowiadała, że szykuje się do kontrofensywy na rynku akcesoriów dla domu inteligentnego. Teraz zapowiedzi te zrealizowano. W ofercie marki pojawia się aż 21 niedrogich produktów i wszystkie z nich zapewniają zgodność ze standardem Matter.

Akcesoria dla domu inteligentnego Ikea zgodne z Matter

Ikea ogłosiła wprowadzenie akcesoriów, które wspierają Matter i dla użytkowników domów inteligentnych jest to z pewnością dobra wiadomość. Wsparcie dla tego protokołu zapewnia uniwersalność i kompatybilność z popularnymi na rynku rozwiązaniami. Co to za akcesoria?

Pilot Ikea Bilresa. Ikea materiały prasowe

Są to piloty zdalnego sterowania z nowej serii Bilresa, które zastępują starsze z linii Trådfri. Okrągłe pokrętła pozwalają na sterowanie jasnością i do wyboru są różne kolory.

Zrobiliśmy to, żeby bardziej przypominało wyposażenie domu. Ale dodaje to też więcej funkcji, bo teraz można łatwo zidentyfikować, którego pilota użyć

Czujnik jakości powietrza Alpstuga Ikea materiały prasowe

Następnie mamy nowe żarówki inteligentne Kajplats, które oferują większą jasność od poprzednich. Na uwagę zasługuje również nowy czujnik temperatury i wilgotności o nazwie Timmerflotte. Z kolei Alpstuga dodaje monitorowanie CO2 oraz bardziej dizajnerski wygląd, którzy przypomina budzik.

Ceny nowych produktów Ikea są niskie

To, co wyróżnia nowe produkty marki Ikea na tle konkurencji, to także atrakcyjne ceny. W przypadku pilotów zdalnego sterowania są to kwoty już od 3 funtów brytyjskich (około 15 złotych). Najdroższy jest czujnik Alpstuga za 25 funtów (około 125 złotych), choć to nadal niewiele. Sprzedaż gadżetów w Europie ruszy jeszcze tej jesieni.

Konkurencja sprzedaje podobne produkty zazwyczaj w wyższych cenach. Dla porównania stacja klimatu Aqara kosztuje około 170 złotych. Natomiast przełącznik bezprzewodowy tej samej marki to wydatek na poziomie około 70 złotych.

Ikea ponadto we własnej bramce Dirigera dodała wsparcie dla Thread 1.4, co wcześniej zrobił tylko Samsung w platformie SmartThings. Wcześniej urządzenie mogło pełnić tylko role mostka Matter, co wprowadzono w wersji beta już latem, a ostatnio rozwiązanie udostępniono w stabilnej wersji dla wszystkich.

