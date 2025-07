Ikea wprowadza nowy głośnik z lampką. Szwedzi mają ambitne plany

Ikea wstrzymała współpracę z firmą Sonos, ale nadal planuje wprowadzać do oferty urządzenia audio. Jednym z nowych sprzętów jest głośnik Bluetooth z lampką o nazwie Blomprakt. Gadżet jest niedrogi i daje łatwy dostęp do Spotify. To dopiero początek, bo Ikea ma w planach znacznie więcej nowych produktów, w tym dla domu inteligentnego.