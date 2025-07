Naukowcy wpadli na nowy pomysł w walce z boreliozą przenoszoną przez kleszcze. Bakterie wywołujące choroby odkleszczowe, również anaplazmozę, wykorzystują cholesterol z komórek kleszcza do przetrwania, więc zablokowanie im dostępu do tego składnika może przerwać cykl zakażenia, jeszcze zanim dojdzie o ukąszenia człowieka.

- Większość badań skupiała się na tym, jak te bakterie oddziałują na ludzi i zwierzęta, a nie na tym, jak przeżywają i rozprzestrzeniają się w kleszczach - powiedziała Kaylee Vosbigian, doktorantka i główna autorka badania. - To, co odkryliśmy, może otworzyć drogę do zwalczania tych patogenów u kleszczy, zanim jeszcze staną się zagrożeniem dla ludzi.