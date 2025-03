I jest to dość nietypowy pomysł, bo chodzi o wymieszanie ludzkiej krwi z substancją trującą dla komarów, przez co każde ich ukąszenie stanie się ich ostatnim posiłkiem. Może i brzmi to jak scenariusz z filmu science fiction, ale badania wstępne pokazują, że w rzeczywistości to całkiem realne rozwiązanie.

Nityzynon - trucizna dla komarów

Substancja, o której mowa, to nityzynon - lek stosowany obecnie w leczeniu rzadkich chorób genetycznych. Zespół naukowców z Liverpool School of Tropical Medicine w Wielkiej Brytanii przeprowadził badania, które wykazały, że lek w ludzkiej krwi w bardzo małych dawkach może okazać się śmiertelny dla komarów. Co ciekawe, gdy komary żerowały na krwi trzech osób, które przyjmowały nityzynon w ramach leczenia, zginęły one w ciągu 12 godzin.

Nityzynon działa poprzez blokowanie produkcji specyficznego białka, co prowadzi do zmniejszenia toksycznych produktów ubocznych chorób w organizmie człowieka. Jednak to, co dla ludzi jest korzystne, dla komarów jest zabójcze. Z tego powodu nityzynon mogłoby stać się skutecznym narzędziem w walce z chorobami przenoszonymi przez owady, jak malaria.

To bezpieczniejsze niż inne leki

Choć pomysł jest nowatorski, nie jest całkowicie nowy. W przeszłości testowano inne leki, jak iwermektyna, które również mają działanie zabójczo komary. Jednak nityzynon ma pewną przewagę - działa szybciej (często już w ciągu jednego dnia) i utrzymuje się w krwi ludzkiej dłużej, co zwiększa szansę, że komarzyce zetkną się z trucizną. Co ważne, w odróżnieniu od iwermektyny, nityzynon nie atakuje układu nerwowego, co czyni go mniej neurotoksycznym.

Warto również zaznaczyć, że nie zabija innych owadów, które pełnią ważną rolę w ekosystemach, choćby zapylaczy. Na razie brakuje jednak badań na temat jego szerszego wpływu na środowisko, więc nadal należy zachować ostrożność w ocenie długoterminowych skutków.

Potencjał w walce z malarią

Malaria jest nadal odpowiedzialna za ponad pół miliona zgonów rocznie, a wysiłki na rzecz jej eliminacji napotykają coraz większe bariery. Wzrost populacji komarów, a także rozwój oporności na tradycyjne leczenie, sprawiają, że walka z tą chorobą staje się coraz trudniejsza. Nityzynon, dzięki swoim właściwościom, może stanowić nowe narzędzie w walce z tym śmiertelnym zagrożeniem.

Badacze przeprowadzili więc symulacje matematyczne, aby sprawdzić, jak różne dawki leku wpłynęłyby na populację komarów w warunkach rzeczywistych. Okazało się, że nityzynon skutecznie zabija komary w każdym wieku, w tym starsze, które częściej przenoszą malarię.

