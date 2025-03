Rak prostaty to najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn - każdego roku na całym świecie stwierdza się go u prawie 1,5 mln osób, z czego 375 tys. umiera. Choroba dotyczy głównie mężczyzn po 50. roku życia i często nie daje objawów we wczesnym stadium, dlatego nazywana jest "cichym zabójcą".

To właśnie dlatego, jeśli nowotwór jest zaawansowany, chirurdzy zazwyczaj decydują się na radykalne usunięcie prostaty wraz z jej otoczką, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby. I nie pozostaje to bez wpływu na dalsze życie mężczyzn, bo jak wyjaśnia dr Matthew Hobbs, dyrektor ds. badań w organizacji Prostate Cancer UK, "operacja raka prostaty ratuje życie wielu mężczyzn, ale to poważny zabieg, który może prowadzić do skutków ubocznych, takich jak zaburzenia erekcji".