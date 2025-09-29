Snapchat wprowadza kolejne ograniczenie dla swoich użytkowników. Tym razem padło na funkcję Memories, która od momentu wprowadzenia w 2016 roku osiągnęła imponujące wyniki. Firma podaje, że użytkownicy zapisali na platformie ponad bilion Memories, a teraz uruchamia "Plany pamięci Memories" dla wszystkich, którzy przekroczą 5 GB.

Ceny nowych planów przechowywania wspomnień w aplikacji Snapchat

Wstępny plan przechowywania danych za 1,99 USD miesięcznie pozwala na wykorzystanie do 100 GB pamięci w usłudze Memories. Subskrybenci Snapchat+, którzy płacą 3,99 USD (19,99 zł) miesięcznie, otrzymają 250 GB pamięci, a najbardziej ekskluzywna opcja Platinum za 15,99 USD będzie oferować aż 5 TB miejsca w cenie miesięcznego abonamentu.

Czy ciebie też będzie dotyczyć ograniczenie?

Firma poinformowała, że "zdecydowana większość" użytkowników Snapchata nie zauważy żadnych zmian, ponieważ są daleko do osiągnięcia limitu 5 GB. Pozostali jednak, którzy wykorzystują Memories jako pamiętnik do wspominania wydarzeń sprzed lat i mają zapisanych tysiące snapów, firma wprowadza nowe plany przechowywania danych. Aby ułatwić przejście z nieograniczonej przestrzeni na poszczególne plany, Snapchat zapewni roczne tymczasowe przechowywanie wspomnień dla wszystkich danych, które przekroczą limit 5 GB, aby móc zadecydować, co dalej. Użytkownicy w dowolnym momencie będą mogli przejść na poszczególny plan pamięci.

"Wydarzenia": Eksplozja w szkole. Zawiniła bateria telefonu Polsat News