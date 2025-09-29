Nowe ceny i ograniczenia na Snapchacie. Co się zmieniło?
Snapchat ogłasza ważne zmiany dotyczące funkcji Memories, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników. Po zapisaniu ponad biliona wspomnień aplikacja wprowadza limity dla osób przekraczających 5 GB danych. Dla osób potrzebujących więcej pamięci pojawiają się różnorodne płatne plany przechowywania.
Snapchat wprowadza kolejne ograniczenie dla swoich użytkowników. Tym razem padło na funkcję Memories, która od momentu wprowadzenia w 2016 roku osiągnęła imponujące wyniki. Firma podaje, że użytkownicy zapisali na platformie ponad bilion Memories, a teraz uruchamia "Plany pamięci Memories" dla wszystkich, którzy przekroczą 5 GB.
Ceny nowych planów przechowywania wspomnień w aplikacji Snapchat
Wstępny plan przechowywania danych za 1,99 USD miesięcznie pozwala na wykorzystanie do 100 GB pamięci w usłudze Memories. Subskrybenci Snapchat+, którzy płacą 3,99 USD (19,99 zł) miesięcznie, otrzymają 250 GB pamięci, a najbardziej ekskluzywna opcja Platinum za 15,99 USD będzie oferować aż 5 TB miejsca w cenie miesięcznego abonamentu.
Czy ciebie też będzie dotyczyć ograniczenie?
Firma poinformowała, że "zdecydowana większość" użytkowników Snapchata nie zauważy żadnych zmian, ponieważ są daleko do osiągnięcia limitu 5 GB. Pozostali jednak, którzy wykorzystują Memories jako pamiętnik do wspominania wydarzeń sprzed lat i mają zapisanych tysiące snapów, firma wprowadza nowe plany przechowywania danych. Aby ułatwić przejście z nieograniczonej przestrzeni na poszczególne plany, Snapchat zapewni roczne tymczasowe przechowywanie wspomnień dla wszystkich danych, które przekroczą limit 5 GB, aby móc zadecydować, co dalej. Użytkownicy w dowolnym momencie będą mogli przejść na poszczególny plan pamięci.