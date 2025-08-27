W skrócie Spotify wprowadza wewnętrzne wiadomości prywatne, umożliwiające użytkownikom bezpośrednie dzielenie się muzyką i rozmowy w aplikacji.

Nowa funkcja, dostępna od 25-31 sierpnia 2025 na wybranych rynkach, ma usprawnić kontakt między użytkownikami bez konieczności korzystania z zewnętrznych komunikatorów.

Na początku czat będzie dostępny tylko w aplikacji mobilnej i dla użytkowników powyżej 16. roku życia.

Spotify zamiast Messengera. Teraz łatwiej udostępnisz utwory znajomym

Spotify rozwija swoją aplikację już od 2008 roku. Najpopularniejsza platforma streamingowa z muzyką przechodziła wiele przeobrażeń, a jej twórcy stawiali na różne aspekty. Znamienne dla Spotify jest to, że jego projektanci podchodzą do aktualizacji wyjątkowo arbitralnie. Gdy upatrzą sobie jakąś funkcję, kompletnie nie słuchają feedbacku użytkowników i nie dają im możliwości wyboru - niezależnie, czy chodzi o nowość, czy o usunięcie lub schowanie czegoś w interfejsie. Wielu komentatorów uważa, że interfejs Spotify ma na celu nie wygodę użytkownika, lecz sprzyjanie konkretnym jego wyborom dotyczącym odtwarzania, tak aby wydawca platformy mógł maksymalizować swoje zyski.

Nie oznacza to jednak, że trzeba wzbraniać się przed każdą nowością wprowadzaną przez Spotify. Niektóre z nich rzeczywiście ułatwiają życie, pomagają odkrywać nową muzykę i umożliwiają lepszy kontakt ze znajomymi. Czy tak będzie i w tym przypadku? Prawdopodobnie tak, bowiem aspekt społecznościowy i komunikacyjny w Spotify od lat leży. Aby udostępniać ulubione utwory znajomym i rozmawiać o nich, słuchacze muszą przełączać się między aplikacjami, a wiele osób tego nie lubi.

Teraz wszystko będzie można zrobić wewnątrz tej samej apki, bez żonglowania między Spotify a Messengerem, Instagramem, TikTokiem czy WhatsAppem. Jak jednak zaznacza wydawca platformy, jego funkcja Wiadomości (ang. Messages) ma jedynie stanowić dopełnienie tych aplikacji, a nie je zastąpić.

Wiadomości prywatne w Spotify. Kiedy funkcja trafi do Polski?

Spotify wprowadza wiadomości prywatne (DM), które już w tym tygodniu (25-31 sierpnia 2025) pojawią się na wybranych rynkach. Wydawca nie podał, na jakich, więc możemy śmiało założyć, że nowość trafi do Polski z poślizgiem czasowym. Funkcja czatu będzie dostępna dla użytkowników powyżej 16. roku życia w aplikacjach Spotify Free i Premium na urządzenia mobilne. Niestety, przynajmniej na razie nie będzie zatem możliwości wysyłania i odbierania wiadomości prywatnych na komputerze.

"Wiadomości to konwersacje jeden-na-jeden, w których możesz udostępniać zawartość Spotify i reagować na nią tekstem oraz emoji" - wyjaśnia Spotify. Użytkownicy mogą zarówno udostępniać treści (utwory, podcasty i audiobooki), jak i rozpoczynać rozmowę z osobami, z którymi już wcześniej wchodziły w interakcję poprzez Spotify. Wystarczy podczas odtwarzania w widoku "Teraz odtwarzane" kliknąć ikonę udostępniania w prawym dolnym rogu, wybrać znajomego z listy, opcjonalnie napisać wiadomość i kliknąć przycisk "Wyślij".

Wiadomości prywatne w Spotify przypominają Messengera. Koncentrują się na muzyce, podcastach i audiobookach Spotify materiały prasowe

Po zaakceptowaniu zaproszenia do czatu użytkownicy mogą reagować na udostępnione treści komentarzami tekstowymi i emoji, a także wysyłać sobie nawzajem kolejne utwory, odcinki podcastów lub audiobooki. Można również przejść do Wiadomości z menu po kliknięciu swojego obrazu profilowego w lewym górnym rogu. Warto jednak zauważyć, że wszyscy rozmówcy muszą mieć konto na Spotify, co wyklucza osoby niekorzystające z aplikacji.

Jak dodaje wydawca, "to dopiero początek. Z ekscytacją będziemy dalej budować i ulepszać to doświadczenie dla większej liczby użytkowników Spotify na całym świecie w nadchodzących miesiącach". Niewykluczone więc, że funkcja trafi do Polski dopiero pod koniec 2025 roku.

