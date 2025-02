Spotify uruchomi nowy plan. Lepsza jakość muzyki i funkcje AI.

Spotify zapowiedział swój plan "Hi-Fi" kilka lat temu. Miało to miejsce w 2021 r. i co z tego wynikło? Na razie niewiele, bo subskrypcji dającej dostęp do muzyki w formacie bezstratnym w popularnej platformie streamingowej nadal nie ma. Tymczasem Bloomberg raportuje, że niedługo powinno to ulec zmianie.

Spotify wprowadzi plan "Music Pro"

Z informacji uzyskanych przez Bloomberga wynika, że Spotify jeszcze w tym roku planuje uruchomić nowy plan. Nazwano go "Music Pro", choć ostateczna nazwa subskrypcji może ulec zmianie. Cena ma zostać ustalona na poziomie do 5,99 dolarów/miesiąc i jest to dodatkowa kwota, którą trzeba będzie zapłacić względem planu Premium.

Spotify planuje jednak dostosować ceny pod kątem poszczególnych rynków. Dla przykładu miesięczna subskrypcja w Polsce jest znacznie tańsza względem Stanów Zjednoczonych. Tak więc w tym przypadku również spodziewajmy się dopasowania do naszego kraju, ale szczegóły nie są na razie znane.

W ramach "Music Pro" subskrybenci będą mogli liczyć na dostęp do muzyki w wysokiej jakości. Obecnie Szwedzi są jeszcze na etapie dopinania umów licencyjnych z wydawcami. Firma chce jednak zaoferować klientom coś ekstra.

Nowy plan Spotify to także dostęp do funkcji AI

Muzyka w lepszej jakości to nie wszystko, co otrzymają subskrybenci nowego planu Spotify. Wiemy, że będą oni mogli liczyć także na ekskluzywny dostęp do biletów na koncerty. Szwedzi wierzą, że pozwoli to im na zdywersyfikowanie oferty i przyciągnięcie do siebie fanów różnych wykonawców, którzy regularnie chodzą na występy czy też nabywają towary związane z lubianymi artystami.

W planach jest również zapewnienie dostępu do funkcji AI. Jaką rolę ma odgrywać sztuczna inteligencja w planie "Music Pro"? Tego typu rozwiązanie ma pozwolić m.in. na miksowanie utworów różnych wykonawców.

Czy nowy plan Spotify, pomimo wyższej ceny, pozwoli na pozyskanie nowych subskrybentów? Szwedzi wierzą w to, że tak i chcą do siebie przyciągnąć nie tylko użytkowników słuchających muzyki w wyższej jakości, co już dziś oferują konkurencyjne platformy streamingowe. Dużą rolę mają tu odegrać dodatkowe funkcje, jak te oparte na AI czy związane z dostępnością zakupu biletów na koncerty.

