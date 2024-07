Spotify szykuje plan HiFi. Jego cena ma być bardzo wysoka

Czego nie ma Spotify, a jest u konkurencji? To muzyka w formacie bezstratnym. Apple Music dodało taką opcję kilka lat temu, ale Szwedzi (mimo hucznych zapowiedzi) nadal ociągają się z wprowadzeniem takiego rozwiązania. Wygląda na to, że użytkownicy najpopularniejszej usługi streamingowej będą mogli z tego wkrótce korzystać. Trzeba jednak szykować się na niemały wydatek.

Cena planu Spotify HiFi ma być wysoka

Spotify HiFi, bo tak nazywa się wspomniany plan, będzie drogą usługą. Dokładna cena nie jest na razie znana, ale rąbka tajemnicy na ten temat uchylił CEO szwedzkiej firmy, Daniel Ek. Tanio nie będzie.

Ek stwierdził, że cena Spotify HiFi może wynieść nawet 20 dolarów za miesiąc. To bardzo dużo w przypadku usług do streamingu muzyki. W Polsce kwota ta zapewne zostanie dostosowana do naszego rynku i możemy spróbować ją odgadnąć.

W Polsce subskrypcja indywidualna planu Spotify Premium kosztuje (po ostatnich podwyżkach sprzed kilku miesięcy) 23,99 zł/miesiąc. Ta sama opcja w Stanach Zjednoczonych oznacza wydatek 11,99 dolarów. Wspomniane 8 dolarów więcej za dostęp do formatu bezstratnego w naszym kraju przełoży się pewnie na wydatek większy o kilkanaście zł. W ten sposób kwota abonamentu mogłaby zbliżyć się nawet do 40 zł!

Apple Music z muzyką bezstratną znacznie tańsze

Dla porównania Apple Music ma tylko jeden plan dla użytkowników indywidualnych, ale w nim dostęp do muzyki w formacie bezstratnym oferowany jest bez dodatkowych opłat. Cena to 21,99 zł/miesiąc, a więc znacznie mniej od prognozowanej kwoty dla Spotify HiFi.

Jeśli Spotify w opcji HiFi rzeczywiście będzie kosztowało tak dużo, to Szwedzi mogą mieć problem ze sprzedażą takiego planu. Co prawda wcześniej tłumaczono to ceną jednej płyty CD, ale rynek uległ dużym zmianom. Jakieś grono zainteresowanych użytkowników pewnie się znajdzie, ale raczej nie będzie ich zbyt wielu. Ogromnego sukcesu nie wróżymy.

Spotify zapowiedziało dodanie muzyki bezstratnej do własnej usługi już kilka lat temu, ale planu w ofercie jak nie było, tak nadal nie ma i na jego wprowadzenie ciągle trzeba czekać. Możliwe, że użytkownicy opcji HiFi (zwanej również Supremium) otrzymają za tak dużą opłatą coś ekstra, ale na razie nic na to nie wskazuje.